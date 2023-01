Už program před Australian Open napovídal, že Rafael Nadal není v ideální formě. Po delší pauze zaviněné zraněním vstoupil do nové sezony rodák z Manacoru porážkou s Britem Cameronem Norriem a Australanem Alexem de Minaurem.

Aktuálně druhý hráč mužského žebříčku ATP před úvodním grandslamem sezony říkal, že potřebuje k lepším výkonům získat odpovídající zápasové vytížení. Už v 1. kole Australian Open se Nadal pořádně nadřel – Jacka Drapera z Velké Británie porazil 7:5, 2:6, 6:4 a 6:1, ve druhém už přišel definitivní konec.

Bolestivá kyčel

Američan Mackenzie McDonald přehrál viditelně limitovaného Nadala 6:4, 6:4 a 7:5. „O ukončení zápasu jsem přemýšlel prakticky od začátku. Ale neřekl jsem to nikomu. Nakonec je rozhodnutí stejně na mně, tak jsem se snažil hrát dál a moc si to zranění nezhoršit,“ přiznal šestatřicetiletý Španěl, který bojoval s bolestivým poraněním kyčle.

Pro Nadala jsou dlouhodobě turnaje na tvrdém povrchu nepříjemným tématem. Oproti těm antukovým jsou o dost více devastující pro jeho tělo – v minulosti to odnášela především kolena, kotníky a zmiňovaná kyčel, kvůli kterým španělská sportovní ikona vynechávala řadu turnajů. „Tohle mě opravdu tvrdě zasáhlo. Lhal bych, kdybych tvrdil něco jiného Doufám, že kvůli zranění nebudu moc dlouho mimo hru. Protože pak bych zase musel projít celým procesem rekonvalescence a další práce. V kariéře jsem to zažil bohužel až moc často. Pořád věřím, že se dokážu vrátit, ale nebude to snadné,“ řekl smutný Nadal.

Vítěz rekordních 22 grandslamů má v kariéře smůlu na četná zranění. „Myslím, že jsem se s tím docela dobře srovnal, ale posledních sedm měsíců bylo opravdu náročných,“ připustil Nadal nepříjemné období kariéry.