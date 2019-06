Neporazitelnost na pařížské antuce udržel Nadal i proti Federerovi, s nímž na French Open vyhrál všech šest zápasů. Naposledy se tu ale utkali už v roce 2011. Posledních pět vzájemných duelů naopak vyznělo pro Federera, všechny se ale hrály na tvrdých površích. V celkové bilanci nyní Nadal vede 24:15.



Federer, který se na French Open vrátil po tříleté pauze, držel s Nadalem v nepříjemném větrném počasí v úvodních dvou setech krok. "Proti Rogerovi je to vždycky těžké. V tomhle větru to bylo ještě těžší," řekl rodák z Mallorcy a pro soupeře měl jen slova chvály. "Je to vždycky velké potěšení zahrát si proti nejlepšímu hráči historie. Je neuvěřitelné, na jaké úrovni v 37 letech stále hraje," dodal třiatřicetiletý Nadal.



Španěl znovu potvrdil, že na Roland Garros je takřka nepřemožitelný. Na kontě tu má 92 výher a jen dvě porážky. Dvanáctkrát do finále na stejném grandslamovém turnaji postoupil jako první muž v historii. Stejnou bilanci mají Margaret Courtová na Australian Open a Martina Navrátilová ve Wimbledonu.



Ve finále, v němž bude usilovat o 18. grandslamový titul, se může Nadal utkat stejně jako vloni s Rakušanem Dominicem Thiemem, nebo s prvním hráčem světového žebříčku Novakem Djokovičem.