Antukový specialista získal v neděli celkem dvacátý grandslamový vavřín. Po zápase mluvil o těžkých podmínkách, vlastní nejistotě. Ovšem tenisovou veřejnost nadchla jedna "výměna", jež neproběhla na kurtu.

Roger Federer poslal svému rivalovi kompliment a on jej v podobném duchu vrátil zpět!

"Gratuluji. Zasloužíš si to," vzkázal švýcarský tenista s tím, že získat třináctý titul na Roland Garros je úctyhodný počin. Někdejší světová jednička, která si letos dává pauzu, pod Eifelovkou vyhrála jedinkrát - v roce 2009 (tehdy ve finále Federer zdolal Nadalova přemožitele Robina Söderlinga).

Oba si teď jsou rovni - na svém kontě mají stejný počet grandslamových titulů…

"Jak víte, máme spolu mimořádný vztah. Děkuji Rogerovi za tahle slova. Myslím, že někdy je svým způsobem rád, když vyhraju. A to platí i naopak," opáčil Nadal.

Program v mlze

Fanoušky i soupeře (byť tedy ne Federera) zajímá další Nadalův program. Bude pokračovat v sezoně, nebo ne? "Vůbec nevím," odpověděl v Paříži.

Objevily se zvěsti, že by ani nemusel jet na Turnaj mistrů. Loni tam ve skupině porazil budoucího vítěze Stefanose Tsitsipase, ale vinou skóre (a porážky s Alexanderem Zverevem) neprošel do semifinále… „Probereme to v rodinném kruhu, své k tomu řeknou i lidé z mého týmu,“ přiblížil.

I kdyby to pro letošek zabalil, nemusí se bát o ztrátu pozice v žebříčku. Díky triumfu na French Open udržel druhé místo za Djokovičem, maximálně by jej mohl přeskočit Dominic Thiem.

"Jsme v těžké situaci, sport není vždy na prvním místě," konstatoval Nadal.