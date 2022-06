Pátý hráč světa Nadal zaznamenal v den svých 36. narozenin 111. vítězství na Roland Garros v kariéře a zabojuje v Paříži o rekordní čtrnáctý titul. Od roku 2005 prohrál v Paříži jen tři zápasy. Celkem může získat 22. grandslamový titul, čímž by posunul vlastní historické maximum.

O jedenáct let mladší Zverev skončil v semifinále Roland Garros podruhé za sebou. Olympijský šampion z Tokia tak na svůj první grandslamový titul dál čeká.

"Jsem smutný. Opravdu moc. Saša hrál neskutečný turnaj. Je to super kolega na okruhu a vím, jak moc usiluje o to, aby vyhrál grandslam. Teď jsem si jistý, že vyhraje nejen jeden, ale mnohem víc grandslamů," řekl Nadal na kurtu.

Vyrovnaná bitva

"Byl to velmi těžký zápas. Hráli jsme ho tři hodiny, a ještě jsme ani nedohráli druhý set. To mluví za vše. Když (Zverev) hraje na této úrovni, je to velká výzva. V tuhle chvíli je ale těžké cokoliv říkat, když utkání skončilo kvůli zranění. Takhle postoupit nikdy nechcete," doplnil španělský tenista.

Zverev měl v tie-breaku první sady čtyři setboly, ale postupně je promarnil a set získal Nadal. I nadále pak pokračovala nesmírně vyrovnaná podívaná, když však Zverev zahrál ve dvanáctém gamu vítězný míček, podvrtl si bolestivě kotník a musel na ošetření do zázemí. Později se vrátil na kurt o berlích a zápas vzdal.

Nadal se stal druhým nejstarším finalistou Roland Garros. Starší byl jen sedmatřicetiletý Bill Tilden v roce 1930. Španěl se navíc na okruhu ATP dostal do svého 130. finále v kariéře. Více účastí mají na svém kontě jen Jimmy Connors (164), Roger Federer (157) a Ivan Lendl (146).

Zároveň se Nadal probojoval do třicátého grandslamového finále v kariéře. Více jich nastřádali pouze Federer s Novakem Djokovičem (31).

Souboj českých juniorek

V pátek byly v soutěži juniorek hodně vidět rovněž české hráčky. Lucie Havlíčková v semifinále porazila krajanku Sáru Bejlek 6:3, 6:7, 7:5 a zahraje si v Paříži o svůj první grandslamový titul. Turnajová devítka může v Paříži navázat na loňský triumf Lindy Noskové.

Sedmnáctiletá Havlíčková vyzve stejně starou Argentinku Solanu Sierraovou, která vyřadila jinou českou hráčku Nikolu Bartůňkovou po setech 7:5, 6:0.

"Cítím se skvěle. Po proměněném mečbolu jsem byla tak šťastná, že jsem měla na krajíčku. Měla jsem fakt radost. Vlastně jsem tomu ani nemohla uvěřit, protože za stavu 2:5 už jsem si říkala: To je v háji, to jsem zase něco vyvedla z mečbolu… Ale otočila jsem to a ten pocit pak byl neskutečný," řekla hráčka Sparty webu Tenisový svět.