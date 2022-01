Neočkovanému Djokovičovi bylo podruhé zrušeno vízum a tamní úřady mu nařídily odcestovat ze země, aktuální jednička světového žebříčku ATP se ale obrátila na soud, který by měl rozhodnout v neděli dopoledne místního času.

Djokovič přišel o víza, Australian Open se mu vzdaluje. Chce ale znovu k soudu

„Myslím, že situace zašla příliš daleko. Upřímně jsem z té kauzy docela unaven. Věřím, že je důležité mluvit o našem sportu, o tenise. Australian Open je o moc důležitější než kterýkoliv tenista. Pokud by Novák hrál, okej. Ale pokud by nehrál, Australian Open by bylo stále skvělé,“ vyvrací Rafael Nadal pochybnosti o případné kvalitě turnaje.

Stejně jako Djokovič a Federer má Nadal na svém kontě dvacet grandslamových turnajů, což je nejvíc v historii, co se hráčům podařilo nasbírat. Nadal je ale známým příznivcem očkování, v čemž je s Djokovičem na naprosto opačné straně barikády.

„Je jasné, že Novak Djokovič je jedním z nejlepších tenistů historie. Nicméně žádný hráč v historii nebyl důležitější než turnaj. Vím, že tenis má ve srovnání s virusem nulovou důležitost, je to jen zábava pro lidi a práce pro nás. Celý svět kvůli pandemii čelil a stále čelí obrovské výzvě. Jediným řešením je vakcína, musíme se proto naočkovat,“ prohlásil Nadal na tiskové konferenci před Australian Open.

Při úspěšném odvolání u soudu tak Djokoviče na kurtech v Melbourne nebude čekat zrovna přátelská atmosféra.