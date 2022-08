"Bohužel nebudu moci tentokrát přicestovat do NY na US Open," napsal hvězdný Srb na sociální síti. "Hodně štěstí ostatním hráčům. Já se budu udržovat ve formě a pozitivní náladě a budu čekat na další příležitost, až budu moci zase hrát," dodal trojnásobný vítěz newyorského grandslamu z let 2011, 2015 a 2018.