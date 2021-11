Ty vzpomínky i po letech hřejí u srdce. Kdo byl v pražské O2 areně na finálových zápasech Fed Cupu se Srbskem, Německem, Ruskem či USA (nebo třeba na daviscupové bitvě o „salátovou mísu“ v roce 2012), si stále vybavuje nadšené hřmění fanoušků, které dokázala rozvibrovat i betonovou konstrukci vyprodané velehaly.

Opakuje se podobně karnevalová atmosféra i nyní během Billie Jean King Cupu? Po prvních dvou dnech je zřejmě ještě brzy na konečný verdikt. Asi je to dobře, protože jinak by musela odpověď znít: „Bohužel ne.“ Ne že by se diváci nesnažili (o samotných tenistkách na place ani nemluvě), ale plno nebylo ani úvodní mač domácího týmu s Německem.

Zatímco v uplynulé dekádě chodil na Kvitovou, Plíškovou a spol. plný dům, tedy nějakých 12 tisíc rozjařených fanoušků, tentokrát pondělnímu večernímu dramatu přihlížela sotva polovina tohoto počtu. Během rozhodujícího deblu se navíc ochozy ještě víc vyprázdnily: blížila se půlnoc a s ní i odjezd posledního metra. Až do konce vyčkali jen ti nejvěrnější.

Nakonec vítězné Češky si ale nestěžovaly. „Přišlo mi to skvělé, i když hala nebyla zaplněná. Možná to pro mě bylo i lepší, trochu jsem si zvykala,“ usmívala se Markéta Vondroušová, která prý na české půdě před více diváky ještě nehrála.

Francouzské rozčarování

Jistě, podpora domácích tenistek se čekala, náladu v hale nepokazil ani podivný nápis „Czeck republic“ na obří kostce nad kurtem. Horší to bylo při dalších duelech, ať už v samotné O2 areně nebo na vedlejším dvorci v O2 universum.

O atmosféru se staraly ojedinělé hloučky diváků, a byť třeba Belgičané dokázali pomocí bubnů a trubek dělat pořádný randál, plnému hledišti se to zdaleka nevyrovnalo.

Naopak francouzský kapitán Julien Benneteau otevřeně prohlásil: „Je to propadák.“ Zlobil se, že jeho hráčky hrály (a nakonec prohrály) s Kanadou už v dopoledních hodinách a v chrámovém tichu.

Fakt je, že covidová pandemie nepřispívá k touze sportovních nadšenců z Evropy cestovat do Prahy na turnaj hraný podle nových a nevyzkoušených regulí. „Je velmi smutné, že vidíme prázdný stadion. Mezinárodní federace nemyslela na fanoušky. Místo konání bylo oznámeno příliš pozdě, málokdo si dnes může dovolit odjet na týden a ani nemít jistotu, že jeho tým bude hrát až do konce,“ citovala stanice RMC Sport Brigitte Valadeovou, šéfku francouzského fanclubu.

Nešikovný termín

Praha získala pořadatelství na poslední chvíli po Budapešti, která Billie Jean King Cup loni nejdřív odložila a nakonec z podniku zcela vycouvala. Čeští organizátoři zaslouží pochvalu za rychlost, s jakou turnaj s nepostradatelnými bublinami přichystali (vláda na to tenisovému svazu ostatně přiklepla 65 milionů korun), ale doba podobným monstrakcím prostě nepřeje.

Další komplikací je skutečnost, že už příští týden se v Mexiku koná prestižní Turnaj mistryň a řada světových hvězd, vyčerpaných po dlouhé sezoně, tak Prahu jednoduše ignorovala. Buď už se soustředí na závěrečný vrchol kolotoče WTA, nebo vůbec odcestovaly na dovolenou. Z tohoto úhlu pohledu by určitě bylo lepší, kdyby se Billie Jean King Cup mohl hrát v původně plánovaném jarním termínu.

„Ve čtvrtek snad bude lidí co nejvíc,“ věří Vondroušová před zápasem Češek se Švýcarkami. Nejvíc vstupenek je prozatím prodáno na víkend, kdy je na programu semifinále a finále (o účasti domácího výběru se příliš nepochybuje). Budou tedy mít alespoň závěrečné mače důstojnou diváckou kulisu?