Šestadvacetiletá kometa loňské sezony září dál. Na úvod Australian Open ji los postavil do cesty nebezpečnou Němku Andreu Petkovicovou, někdejší hráčku top ten a vítězku sedmi turnajů na okruhu WTA. Krejčíková to ale zvládla bravurně. Zkušenější soupeřce povolila jen dva gamy, uštědřila jí kanára a vyhrála jasně 6:2 a 6:0. „Je dobré být zpět,“ radovala se Krejčíková.

Rodačka z Ivančic u Brna sice v úvodu ztratila servis, ale pak už jela jako stroj. Uhrála devět her v řadě a do statistik zapsala 28 vítězných úderů. „Jsem ráda, že se mi první kolo podařilo odehrát tak dobře.“

V nové Kia Aréně v Melbourne Parku se zdržela jen něco málo přes hodinu. „Líbilo se mi tam, mám ráda velké arény. Jsem ráda, že mě tam pořadatelé dali,“ svěřila se Krejčíková.

Česká jednička zvládla i náročný přesun ze Sydney, kde ještě v sobotu bojovala o titul v třísetové bitvě s Paulou Badosaovou ze Španělska. Hned po prohraném finále se přesunula do Melbourne, přičemž na odpočinek měla jen jeden den.

„Zvládám to dobře. Jsem dobře připravená a všechno je, jak má být. Jsem ráda, že se mi v Sydney dařilo, pomůže mi to v Melbourne. Už se těším na další zápasy,“ řekla odhodlaně Krejčíková.

