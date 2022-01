A těmi výjimkami byli právě ti nejlepší z nejlepších. Tam jako by snad zelenáčům došel kouzelný elixír mládí nosící nesmrtelnost a nadlidskou sílu, a namísto toho přišlo tvrdé vystřízlivění. Sestřelit z čela tenisové velikány se zdálo být spíše nadlidským výkonem.

Jenže postupem času se začal počet zástupců „neporazitelné“ generace výrazně ztenčovat, až se po dalším zranění Švýcara Rogera Federera propadl na číslo dva. Stačí nakouknout do elitní světové desítky a dostanete jasný obraz reality. Kromě dominantního Srba Novaka Djokoviče a nestárnoucího Rafaela Nadala nenajdete na seznamu hráče staršího pětadvaceti let.

A místa tehdejších hvězd začaly nedočkavě obsazovat právě mladé objevy. Hladoví dravci odstartovali velký hon na grandslamové tituly. Základy byly položeny v New Yorku, kde předloni zvítězil Rakušan Dominic Thiem a v minulém roce tu ve finále přetlačil Djokoviče pro změnu ruský tenista Daniil Medveděv.

Když se však na konci honu spočítali všichni zajíci, ukázalo se, že o kýžený generační převrat úplně nešlo. Ostatní grandslamy roku 2021 totiž jednoznačně patřily srbskému tenistovi, který tím jen potvrdil obrovský náskok nad dotírajícím se mládím. Klobouk dolů, ale není toho už trochu moc?

Novak Djokovič vloni ovládl melbournský turnaj naprosto suverénně.Zdroj: ČTK/AP/Mark Dadswell

Pro samotné tenisové fanoušky je to velice těžké. Na jednu stranu vidět mladého chlapce, jak poráží svůj celoživotní vzor, je vždycky nesmírně silným zážitkem, ale když otočíme onu minci, tak asi nikdo by si nepřál konec legendárních jmen jako Djokovič, Federer nebo Nadal. Vždyť taky v současné době není nic sledovanějšího než jejich souboj o 21. grandslamový titul.

Nejblíže k němu nyní má španělský tenista, ale v rozpáleném Melbourne proti němu v závěru turnaje stojí početná sestava mladíků, kteří právě teď vycítili tu největší šanci udeřit. Že by u protinožců skutečně došlo k tak dlouho očekávanému střídání královských stráží?

Letošní finiš grandslamu se ponese v duchu tzv. souboje Nadala proti všem. A to doslova. Je pravdou, že francouzský rebel Gael Monfils už také neplatí za úplně nejmladšího chlapíka, ale zbytek pavouku patří beze sporu nové tenisové generaci. A nutno podotknout, že hladovější než kdy dříve.

O první velký skalp se málem postaral dvaadvacetiletý Kanaďan Denis Shapovalov, jeden z nejzářivějších klenotů nastupující éry. Ten ve čtvrtfinále trápil španělského krále více než čtyři hodiny, nakonec však padl v pěti setech. Už ale zbývalo opravdu jenom malinko.

One for the ages ✨

Postupnými krůčky na vrchol kráčí v mírném zátiší rovněž italský střelec Matteo Berrettini, loňský finalista Wimbledonu. Aktuálně sedmý hráč světového žebříčku udělal v posledním roce další výrazný progres a letos v Austrálii je horkým favoritem na Nadalovo svržení z trůnu.

„Matteo je v Melbourne možná v úplně nejlepší formě, co jsem kdy viděl. Pokud se skutečně setká s Rafou, může tu dojít k velkému překvapení,“ myslí si expert Mats Wilander.

To druhá polovina grandslamového pavouku proti sobě postavila hned čtveřici mladých bojovníků, kteří svedou tvrdý boj o jedinou vstupenku do melbournského finále. Za mírné favority jsou považováni Rus Medveděv s Řekem Tsitsipasem, na ty však čekají dva největší objevy letošního čtvrtfinále.

Druhého hráče světa vyzve v bitvě o semifinále kanadský talent Felix Auger-Aliassime, jenž ve svých jednadvaceti letech prožívá možná průlomovou sezonu dosavadní kariéry. S krajanem Shapovalovem navíc ovládl na začátku roku ATP Cup, nyní je v Melbourne již na třetím grandslamu v řadě ve čtvrtfinále. A Medveděvovi bude mít rozhodně co vracet.

Felix Auger-Aliassime is off to his very first #AusOpen quarterfinal! pic.twitter.com/OfMtdtAZsR