Až do letoška. Přesněji řečeno do loňského prosince, kdy si Plíšková na soustředění ve Španělsku zlomila pravou ruku. Tu, kterou na soupeřky střílí nechytatelné projektily. Česká hvězda tak přišla o Australian Open a celou úvodní část sezony.

„Bylo to vážně hloupé zranění,“ vrátila se k nepříjemnému momentu z posilovny. „Bylo to náročné, protože na to nejsem zvyklá. Vlastně mám celkem štěstí, že jsem za celé ty roky neřešila nic vážnějšího. Myslím, že tohle bylo poprvé, co jsem musela vynechat víc než jeden turnaj kvůli zranění,“ řekla Plíšková v rozhovoru pro WTA.

Loňský rok měla Plíšková výborný: hrála finále Wimbledonu, čtvrtfinále US Open, dařilo se jí i na dalších velkých kláních. Návrat do formy a turnajového tempa je pozvolný a krapet rozpačitý. V Indian Wells i v Miami prohrála aktuální světová sedmička hned v úvodu, v Charlestonu si pak připsala alespoň jednu výhru.

Dnes ve Stuttgartu pak změřila síly s krajankou Petrou Kvitovou a připsala si prestižní (a vydřenou) výhru 6:4, 4:6 a 7:6. Parádní bitva.

Potřebuje čas

Pro Plíškovou je nejdůležitější udržet si pozitivní přístup k problémům, které život profesionální tenistky čas od času přináší. „Podle mě se žádná kariéra neobejde bez vzestupů a pádů, takže to neberu jako smůlu. Stávají se mnohem horší věci, stačí se podívat, co se teď děje v Evropě,“ poznamenala dlouhonohá Češka.

Zlomenina ruky naštěstí nebyla nijak komplikovaná, Plíšková ani nemusela na operaci. Horší bylo přivyknout si trochu odlišnému životnímu tempu. Je totiž tak zvyklá cestovat, hrát a trénovat, že náhlou přestávku nenesla moc dobře.

„Nejsem moc domácký typ,“ pousmála se. „Delší pauzu jsem zažila jen během covidu a dvakrát mi neprospěla. Teď jsem nemohla používat ruku, měla jsem ji skoro dva měsíce v sádře,“ popsala Plíšková, která dnes prý bere věci s větším nadhledem než dřív. „Teď potřebuju nějaký čas, abych se do toho zase dostala, ale zůstávám pozitivní. Myslím, že všechno zlé je k něčemu dobré.“ Dnes to ukázala.