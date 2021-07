Před pár dny z toho byla nepříjemná senzace. Na úkor Markéty Vondroušové se do třetího kola Wimbledonu probojovala Emma Raducanuová. Domácí hráčka, která dosud na grandslamu dvakrát startovala v kvalifikaci. Teď už si však o ni pořádně nahlas začíná povídat tenisový svět.

„Jsem neskutečně vděčná za takovou podporu, velmi si toho vážím. Na větším kurtu jsem v životě nehrála,“ rozplývala se po zápase na dvorci číslo jedna tenistka, která po losu byla nejníže postavenou hráčkou v pavouku ženské dvouhry. Konkrétně na 338. pozici.

Vše začalo ve středu – tehdy se mladičké hvězdičce do cesty postavila Vitalija Ďjačenková. Ačkoliv Raducanuová prohrávala 1:4 a za stavu 3:5 na returnu odvracela dva brejkboly, tak proti účastníci 3. kola třetího grandslamu sezony z roku 2018 nakonec zvítězila 7:6(4), 6:0.

Thank you so much for all the support and messages!! Taking it all in and having a blast? @Wimbledon pic.twitter.com/tjXm2Xw1JI — Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) July 2, 2021

O den později to proti Raducanuovou měla být konečná – narazila na přeloňskou finalistku French Open Markétu Vondroušovou. A to i přesto, že 22letá dosud na trávě vyhrála jen pět zápasů ve dvouhře. Papírové predikce se však nepotvrdily.

Domácí tenistka hned čtyřikrát v zápase uspěla na returnu, slabší chvilku si vybrala jen na začátku druhé sady, kdy to z její strany bylo 0:3. Set nakonec otočila ve svůj prospěch a za 73 minut podruhé zvítězila na posvátné trávě.

Nezalekla se

Sobotní odpoledne britské naději vystavilo Soranu Cirsteaovou, přemožitelku někdejší semifinalistky Wimbledonu Viktorii Azarenkové. Emma Raducanuová se však nezalekla ani na kurtu číslo jedna.

Britka do zápasu o osmifinále nevstoupila dobře, musela dohánět manko 0:1. Proti bývalé 21. hráčce žebříčku dvouhry však získala pět gemů v řadě a úvodní sadu urvala ve svůj prospěch. Ve druhé sadě po brejku na obou stranách nevyužila hned pět brejkbolů v osmé hře, vzápětí bez problémů udržela servis. O čtyři gemy později už šance na returnu zužitkovala, třetí mečbol ji posunul mezi šestnáctku nejlepších.

The moment @EmmaRaducanu became the youngest British woman to reach the fourth round at #Wimbledon in the Open era ? ?? pic.twitter.com/SUxODx6VIo — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2021

Nejmladší britská osmifinalistka Wimbledonu získanou pohodu demonstrovala po utkání při pozápasovém rozhovoru na kurtu, když mluvila o účasti ve druhém týdnu nejslavnějšího turnaje světa. „Je to vážně úsměvné. Když jsem si balila věci do bubliny, tak se mě rodiče ptali: „Nebalíš si sebou nějak moc oblečení?“ Teď každopádně asi už budu muset jít do prádelny,“ rozesmála obecenstvo.

Cesta do čtvrtfinále navíc teď nebude vůbec uzavřená, vyzve ji 75. hráčka žebříčku dvouhry Ajla Tomljanovicová.