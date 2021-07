Tři legendy, tři soupeři, tři kandidáti. Djokovič, Federer i Nadal nyní mají shodně po dvaceti grandslamových titulech. Wimbledonský triumf srbského bombarďáka názorně ukázal, že právě "Djoker" se může brzy stát vůbec nejúspěšnějším tenistou historie. Jak je to ale s jeho vnímáním mezi fanoušky?

Novak Djokovič po svém šestém triumfu na Wimbledonu. | Foto: ČTK

Patří to snad ke každé významnější sportovní disciplíně. Kdo je nejlepší fotbalista/tenista/hokejista (nehodící se škrtněte) všech dob? Pro někoho jsou podobné debaty nepostradatelným kořením života, pro jiné jde o nesmyslné žvásty. Ale ruku na srdce: jen málo fanoušků by se do podobných hádek s gustem nezapojilo.