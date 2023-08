Za takový počin by se rozhodně nestyděl ani samotný grandslamový král Novak Djokovič. Prohrávat totiž v utkání 4:6 a 0:5, k tomu navíc čelit dvěma mečbolům soupeře a ještě dotáhnout téměř ztracený duel do vítězného konce? Tomu se říká hotový majstrštyk. O ten se na turnaji v rakouském Kitzbühelu postaral slovenský tenista Alex Molčan, který tímto husarským kouskem ukončil třísetový trhák s domácím Sebastianem Ofnerem.

Slovenský tenista Alex Molčan. | Foto: Profimedia

V posledních týdnech se mu na turnajích ale vůbec nedařilo. Pětadvacetiletý rodák z Prešova Alex Molčan marně hledal svou ztracenou formu a do rakouského Kitzbühelu přijížděl s nelichotivou bilancí hned pěti porážek v řadě. V horském městečku se však našel velice rychle. A to navíc způsobem, který se na tenisové tour jen tak nevidí.

Zejména osmifinálové vítězství si bude slovenský tenista rozhodně pamatovat ještě hodně dlouho. Molčan v něm prohrával se čtvrtým nasazeným Rakušanem Sebastianem Ofnerem už 4:6, 0:5 a do toho ještě čelil dvěma mečbolům. Vše tak nasvědčovalo tomu, že domácí zástupce potvrdí roli papírového favorita a bez větších komplikací proklouzne mezi osmičku nejlepších.

„Byl jsem na sebe hrozně naštvaný. Za stavu 0:3 ve druhém setu jsem si sám pro sebe řekl, že v tomto zápase už nemám žádnou šanci,“ prozradil Molčan, na něhož by si v tu chvíli skutečně nevsadil snad ani ten největší hazardér.

Stal se zázrak, kroutil hlavou Molčan

Jenže poté se na kurtu začaly dít věci, které za normálních okolností postrádají veškerou logiku. Aktuálně 120. hráč žebříčku ATP nejprve dokázal odvrátit oba mečboly soupeře a zároveň tím odstartoval comeback, jenž nemá v tenisové historii obdoby. Zřejmě největší obrat, jaký svět královského sportu kdy zažil.

Molčan vzápětí vybojoval hned devět gemů v řadě, získal pro sebe téměř rozhodnutý druhý set a na stejné vlně naskočil rovněž do rozhodujícího dějství. Absolutně paralyzovaný Ofner se ještě dokázal bránit, utkání nakonec dovedl až do tiebreaku, kde už ovšem dominoval rozjetý Slovák. Ten proměnil druhý nabídnutý mečbol a po 148 minutách boje se mohl radovat ze senzačního vítězství 4:6, 7:5, 7:6.

„Začal jsem hrát agresivněji, snažil jsem se něco změnit a vlastně ani nevím, jak jsem vyhrál ten druhý set. Stal se zázrak,“ kroutil hlavou nadšený Molčan. „Ve třetí sadě už to by velký boj. Jsem opravdu šťastný, že jsem to zvládl,“ dodal.

Neuvěřitelný comeback slovenského tenisty Alexe Molčana:

V průběhu celého utkání si navíc musel zvykat na domácí prostředí rakouského protivníka, který měl v hledišti jednoznačnou převahu. „Naopak mám rád, když je publikum proti mně. Dává mi to extra motivaci. Některé to znervózňuje, ale mně to většinou pomáhá,“ odvětil slovenský hrdina středečního večera.

Ten už ovšem ve čtvrtfinále na svůj životní výkon nenavázal. Proti Argentinci Sebastianovi Baezovi platil za jednoznačně slabšího hráče a s dvaasedmdesátým hráčem světa padl ve čtvrteční bitvě 4:6, 3:6.