Lépe než květnatá souvětí plná obdivných superlativů vystihnou letošní jízdu Barbory Krejčíkové suchá čísla. Stačí se totiž letmo podívat na základní statistiky okruhu WTA a prakticky ve všech ukazatelích najdete na předních místech – ne-li úplně nejvýš – jméno této skromné dámy z Ivančic.

„Hraju dobře a tenis si užívám,“ uculuje se tenisová kometa. A má pravdu.

Celkový počet turnajových titulů v sezoně 2021? Nejlepší je Krejčíková se sedmi triumfy, o dva vavříny méně má světová jednička Ashleigh Bartyová.

Pětadvacetiletá Češka vyhrála tři turnaje ve dvouhře (včetně Roland Garros), tři ve čtyřhře (opět včetně Roland Garros) a jeden v mixu (pro změnu na Australian Open). Není divu, že ve světovém žebříčku už klepe na vrata první desítky. V deblu je ostatně světovou jedničkou…

S tím souvisí výše odměn. Krejčíková už si letos na kurtech přišla na 2 707 143 dolarů, tedy bezmála 60 milionů korun. Po Wimbledonu ji předstihla Bartyová, česká tenistka předtím finanční žebříček vedla. Nyní je celkově druhá před Naomi Ósakaovou.

Dřina se vyplácí

Krejčíková ve dvouhře vyhrála už 33 zápasů (3. místo), úspěšnost má 78,6 procenta (5. místo), z posledních 21 duelů jich opanovala 20 a pro zajímavost: už šestkrát letos soupeřkám nadělila „kanára“, naposledy krajance Tereze Martincové ve finále pražského turnaje ve Stromovce.

Krejčíková v sezoně 2021



Počet titulů: 7 (3x singl, 3x debl, 1x mix)

Prize money: asi 58 500 000 Kč

Počet zápasů/výher: 42/33

Úspěšnost zápasů: 78,6 %

Její nedělní vítězství působilo až nemístně snadno, to by však byl jen povrchní dojem. „Je za tím spousta dřiny a odříkání,“ řekla po tomto zápase Krejčíková, která se do špičky dlouho předlouho prokousávala. Pracovala na sobě, sbírala zkušenosti i bolestivé rány, zocelovala se.

„Teď, když jsem konečně mezi těmi nejlepšími, chci se ještě o to víc s těmi hráčkami měřit a hrát nejlepší turnaje. To jsem si vždycky přála, jsem ambiciózní,“ neskrývá Krejčíková.

Tokijská tygřice

Přesto tuší (či spíše díky svým zkušenostem ví), že její současná forma nevydrží věčně. „Jsem připravená, že přijde období, kdy se mi přestane dařit a začnu třeba prohrávat v prvních kolech. Musím se pak snažit, aby to bylo co nejkratší období,“ plánuje hráčka, která loňskou sezonu ukončila na 65. příčce žebříčku. Po pražských vavřínech je jedenáctá.

Za klíčový okamžik označila svůj senzační triumf pod Eiffelovkou, protože grandslamovým titulem si splnila jeden ze snů. „Od té doby jsem zrelaxovaná a opravdu zažraná do tenisu,“ líčí.

Teď je na řadě boj o olympijské medaile: Krejčíková to Tokia odlétá v pondělí a bude patřit k favoritkám ve dvouhře i ve čtyřhře (společně s Kateřinou Siniakovou). Na svůj debut pod pěti kruhy se nesmírně těší. „Nekladu na sebe nároky. Prostě budu makat jako tygr a snažit se uhrát co nejlepší výsledky,“ slibuje.