„Nikoho nebaví dívat se na dva nudné patrony,“ řekl nedávno John McEnroe, jeden z nejproslulejších rebelů tenisových dějin. I dnes má následovníky. Stačí sledovat letošní US Open: v prvním týdnu nebyla o kontroverzní okamžiky nouze.

Co třeba takový Nick Kyrgios? Bavíme-li se o největších provokatérech na okruhu ATP, nesmíme tohoto Australana nechat stranou. Za svou nedlouhou kariéru už zaplatil statisíce dolarů na pokutách, moc ho to ale nezklidnilo. Naopak.

Spratek, nebo talent?

Nedávno v Cincinnati dostal za výbuch vzteku a nadávky sudímu „flastr“ v rekordní výši 113 tisíc dolarů, po 1. kole US Open ale prohlásil, že ho to moc nevzrušuje. „Celá ATP je zkorumpovaná,“ řekl Kyrgios novinářům, a zadělal si tak na další trest.

Je mu teprve 24 let, ale na kontě už toho má až až. Často dává na kurtu najevo, že ho tenis nebaví a při hře se viditelně fláká. Jindy se vzteká, rozbíjí rakety a chrlí vulgarity. Kdysi v zápase proti Stanu Wawrinkovi svému soupeři oznámil, že ho jeho přítelkyně podvádí s jiným tenistou. Podobně by se dalo dlouho pokračovat.

„Když nechceš být profesionální tenista, tak dělej něco jiného,“ zlobil se na Kyrgiose výše zmíněný McEnroe, zároveň však dodal, že za posledních deset let neviděl talentovanějšího hráče.

A v tom je jádro pudla: když se Kyrgiosovi chce, je skvělý. Předvádí nečekané údery, na všechny strany hází fórky. Část publika ho zbožňuje, část nenávidí. Přesně to ATP chtě nechtě potřebuje, protože éra „velké trojky“ se chýlí ke konci a mužský tenis hledá nové ikony. Kyrgios, ať je jakýkoli, rozhodně nenudí.

Fantasy o tenise od legendy NBA

Mezi celebritami, jež navštívily letošní US Open, byl i Kobe Bryant. Jeden z nejuctívanějších basketbalistů všech dob ukončil kariéru před třemi lety a učaroval mu tenis. Od té doby ho stále hraje, i když ví, že v tomhle sportu má značné mezery. „Užívat si tenis a hrát ho dobře jsou dvě rozdílné věci,“ pousmál se Bryant.



Hvězdný basketbalista se ve sportovním důchodu vrhl i na poněkud překvapivý koníček napsal fantasy knihu pro děti, která v těchto dnech vychází. Mladá hrdinka musí vyhrát tenisový turnaj, aby zachránila sirotčinec, v němž vyrostla.



Fantasy prvek spočívá v tom, že co postavy Bryantovy knížky cítí uvnitř, se promítá i do vnějšího světa. Hrací podmínky, počasí, dokonce i velikost kurtu to vše se může změnit na základě vnitřních emocí.



„Chtěl jsem napsat něco pro mé vlastní děti. Něco, co spojí fantasy se sportem. Neviděl jsem na trhu příběhy pro děti, které milují sport,“ řekl Bryant, který má se svou ženou Vanessou čtyři dcery.

Podobnou nadějí mužského tenisu je Rus Daniil Medveděv. Ten se postaral o výživný skandálek ve 3. kole US Open, když během zápasu s Felicianem Lópezem nejdřív vztekle praštil s ručníkem a pak ukázal do hlediště vztyčený prostředníček.

Boj s publikem

Sudí si toho nevšiml, ale diváci i kamery ano. Není divu, že fanoušci po zbytek zápasu na Medveděva bučeli. Když ruský provokatér nakonec vyhrál, v pozápasovém rozhovoru se všem ještě vysmál. „Lidi, chci vám všem poděkovat, protože jste mi dneska dali energii potřebnou k vítězství. Vyhrál jsem díky vám,“ řekl sarkasticky.

Vyfasoval pak pokutu a slíbil, že příště se bude chovat lépe, hlasité newyorské publikum ovšem nezapomíná (v noci na dnešek hrál Medveděv osmifinále s Němcem Köpferem a dalo se čekat, že diváci budou na straně outsidera).

Výlevy emocí se ovšem netýkají jen mladíků. Třeba Novak Djokovič měl o víkendu konflikt hned se dvěma diváky. Nejdřív na něj jeden chlapík pokřikoval během předzápasové rozehrávky a rozlícený Srb se s ním šel hádat a volal na něj, že si ho najde. Během mače pak okřikl jiného vyrušujícího: „Drž už ku… hubu!“