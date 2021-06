Někteří sportovci jako by se přímo zrodili pro slávu. Milují pozornost davů, velmi rádi o sobě dávají vědět každým myslitelným způsobem i mimo stadiony, je jich zkrátka všude plno. Někdy až příliš. Najdeme ale i opačné případy.

Jak to vidí hvězdy?



Ashleigh Bartyová:

„Kontakt s médii je součást naší práce. Každý z nás to ví, když podepisuje profesionální smlouvu. Někdy je to na tiskových konferencích těžké, ale nikdy mě to neobtěžovalo. Nemám problém odpovídat na otázky nebo být zcela upřímná.“



Novak Djokovič:

„Chápu, že tiskovky někdy mohou být velmi nepříjemné. Obzvlášť po prohře si je moc neužijete. Ale je to součást sportu a života na tour. Je ovšem pravda, že téma psychického zdraví a pohody hráčů je zřejmě dost podceňované, obzvlášť v době koronaviru. S tím musíme něco udělat.“



Iga Świąteková:

„Média jsou velmi důležitá, protože pro nás představují způsob, jak mluvit o našich životech a názorech. Ne každý je profesionální sportovec a ne každý ví, s čím se na kurtu potýkáme. Je dobré o tom mluvit.“



Rafael Nadal:

„Respektuji Naomi a chápu její postoj, ale sám to vidím jinak. Podle mě bychom bez médií a lidí, kteří o nás a našich výkonech píší, nebyli těmi sportovci, kterými jsme. Nebyli bychom tak populární a sledovaní po celém světě.“

Nesporně mezi ně patří tenistka Naomi Ósakaová. V třiadvaceti letech má na kontě čtyři vyhrané grandslamy a patří mezi nejobdivovanější (a nejvlivnější) sportovkyně světa. Světlo reflektorů jí přesto stále nedělá dobře.

Už se sice (alespoň částečně) zbavila až extrémní stydlivosti z počátků kariéry a když jí o něco jde, umí se důrazně ozvat. Právě tak se zapojila třeba do boje proti rasismu.

Pořád ale platí, že jakmile sleze z kurtu, pozornost médií a fanoušků jí tak trochu děsí. A to Ósakaovou nakonec dovedlo ke kontroverznímu rozhodnutí: před startem French Open oznámila, že odmítá chodit na pozápasové tiskové konference.

Její vysvětlení má jistou logiku. „Často tam sedíme a odpovídáme na otázky, na které jsme odpovídaly mnohokrát předtím. Jindy ty otázky ve mně vyvolávají pochybnosti o sobě samé,“ popsala japonská tenistka, podle níž nikdo nehledí na psychické zdraví hráčů a hráček. „Hlavně po porážce jsou ty otázky jako kopnutí do někoho, kdo je zrovna dole.“

Problém je, že účast na tiskovkách je (nejen) na grandslamech povinná. Dokonce platí „pravidlo třiceti minut“: ať už tenista či tenistka vyhraje nebo prohraje, do půlhodiny se musí dostavit před novináře.

Ano, někdy to může být vážně otrava, ale většina předních osobností tenisového světa se shodne na tom, že to prostě patří k životu sportovních hvězd.

„Má sponzory, je nejlépe vydělávající sportovkyně na světě,“ shrnul to Mats Wilander, expert Eurosportu a sedminásobný grandslamový šampion.

Podle něj patří k výsadám i povinnosti. „Všichni ostatní na tiskovky musejí, proč by ona měla mít jiné zacházení? Když se jí to nelíbí, ať na turnajích nehraje,“ opřel se do Ósakaové.

Japonka dostala po prvním kole za svou absenci pokutu 15 tisíc dolarů (přes 380 tisíc korun). Hrozivější je ovšem společné vyjádření pořadatelů všech grandslamů, že pokud svůj postoj ke komunikaci s médii nezmění, může být jednoduše vyloučena ze všech klání „velké čtyřky“.

Reakce samotné hráčky? Nejprve vítězně absolvovala první kolo, ale v pondělí se k překvapení mnohých rozhodla z turnaje zcela odstoupit. Prý si teď hodlá dát na nějaký čas od tenisu pauzu.

„Pravda je taková, že od US Open v roce 2018 trpím depresemi a je pro mě velmi těžké se s tím srovnat,“ vysvětlila Ósakaová v obsáhlém prohlášení, podle kterého nechtěla svým rozhodnutím ohledně tiskových konferencí vyvolat takový rozruch.

Předhonila Serenu

Ósakaová v loňském roce podle magazínu Forbes vydělala 37 milionů dolarů (asi 775 milionů korun), čímž nejen sesadila Serenu Williamsovou z pozice nejvíce vydělávající sportovkyně světa, ale zároveň překonala rekord Marie Šarapovové z roku 2015. Víc peněz ještě žádná žena ve světě sportu za rok nevydělala.

Drtivá většina těchto výdělků nepochází z turnajů, ale z reklam a sponzorských smluv. Ósakaová má lukrativní kontrakt s firmou Nike, propaguje i auta, hodinky, výrobce nudlí, kosmetiku, elektroniku, aerolinky, nedávno se představila i coby modelka propagující novou řadu plavek.