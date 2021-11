/FOTO, VIDEO/ Senzační rok korunovaly titulem z Turnaje mistryň. České tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková letos posbíraly pět trofejí a po zásluze se staly nejlepším deblovým párem světa. Premiérový triumf na Masters je vyústěním jejich dlouholeté spolupráce, kterou nastartovaly už jako teenagerky.

Tenistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou (zleva) se staly prvními ryze českými vítězkami čtyřhry na Turnaji mistryň. | Foto: ČTK

Spolu by mohly hrát snad i poslepu. Vždyť dohromady se daly už coby nadějné teenagerky. Tohle spojení zafungovalo a hned od začátku to klapalo. V roce 2013, kdy jim bylo sedmnáct let, slavily první velký úspěch na juniorském French Open. Na to se začaly nabalovat další grandslamové tituly z New Yorku a Wimbledonu.