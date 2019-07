"Nebojím se jí," řekla Strýcová před duelem se sedminásobnou vítězkou londýnského turnaje. "Je velkou šampionkou, skvělou sportovkyní, ale nebudu myslet na to, čeho všeho dosáhla. Půjdu tam a udělám maximum," prohlásila.

Světová deblová trojka Strýcová se může inspirovat u Roberty Vinciové. Stejně (ne)vysoká Italka měla být snadnou kořistí Williamsové v semifinále US Open před čtyřmi lety, ale nečekaně tenkrát zvítězila ve třech setech.

Faktem je, že třiatřicetiletá Strýcová je v grandslamovém semifinále poprvé a na okruhu získala dva tituly ve dvouhře. O pět let starší Američanka vyhrála 72 turnajů a vydělala tenisem přes 88 milionů dolarů, zatímco Strýcová necelých deset.

"Ona je silnější, ale já zkusím použít svoje zbraně. Chci bojovat o každý míč a užívat si tu bitvu. Nemám co ztratit," řekla Strýcová. V zádech má úspěšného kouče Davida Kotyzu, který dvakrát dovedl k titulu na londýnské trávě Petru Kvitovou.

Jako malá si pinkala o zeď



Do prvního semifinále na grandslamu se Strýcová dostala díky pestré a aktivní hře. Britku Johannu Kontaovou ve čtvrtfinále zcela rozložila čopy a náběhy k síti, jako jediná častěji zařazuje útočný styl servis - volej. "Je to moje teritorium a tady to funguje. Jako malá jsem si pinkala o zeď, o barák. Baví mě voleje," řekla Strýcová.



S Williamsovou hrály třikrát a plzeňská rodačka nezískala ani set. Ve Wimbledonu se střetly před sedmi lety v prvním kole, naposledy spolu hrály předloni v osmifinále Australian Open a byl to nejvyrovnanější zápas. "Pakliže servíruje dobře, na returnu skoro nemáte naději. Pokusím se jí ty rány co nejvíc vracet a rozehrát výměny, ve kterých moje šance porostou. Hlavně se budu soustředit na své podání," řekla Strýcová.

Poslední grandslamový vavřín Williamsová získala předloni v lednu na Australian Open. Poté porodila dceru a od té doby už hrálaa dvakrát finále, loni ve Wimbledonu ani poté na newyorském US Open ale trofej nezískala.



Od Strýcové očekává Američanka nepříjemný tenis. "Na trávě je opravdu dobrá. To je Barbora. Ví, co a jak dělat. Je to celodvorcová hráčka, neuvěřitelně ošemetná soupeřka. Nebude to lehké," tuší Williamsová. "Ale to je přesně to, co mě žene dál. Už jenom to, že tam budu, mě motivuje k tomu, abych hrála co nejlépe," prohlásila.



Obě den před vzájemným semifinále hrají čtyřhru. Strýcová nastupuje s Tchajwankou Sie Šu-wej, Williamsová tvoří ve smíšené čtyřhře hvězdný pár s domácím hrdinou Andym Murraym, který se vrací po operaci kyčle.