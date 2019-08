Newyorská show je tu. Startuje US Open

Každý ze čtyř tenisových grandslamů má něco, co ho činí unikátním. Australian Open: prosluněnou ležérní pohodu u protinožců. Roland Garros: nenucenou eleganci a krásu Paříže. Wimbledon: důstojné tradice s vůní trávy a jahod se smetanou. A co US Open?

Kontroverzní finále US Open mezi Serenou Williamsovou a Naomi Ósakaovou ovládla po setech 6:2 a 6:4 dvacetiletá Japonka. | Foto: ČTK/ABACA/Dubreuil Corinne/ABACA

Závěrečný grandslam sezony, který startuje už v pondělí, nabízí dravý lesk a nespoutaný luxus v podmanivých newyorských kulisách. Někteří tenisté si dokonce občas stěžují na až estrádní atmosféru, jež ne každému vyhovuje. Dynastie tenisových hvězd nekončí. Češky panují a dorůstají nové opory Přečíst článek › I letos je veleturnaj ve Flushing Meadows tím nejvýše dotovaným kláním z kvarteta exkluzivních tenisových dostaveníček. Vítězové dvouher si přijdou v přepočtu na skoro 90 milionů korun, celkem si hráči a hráčky rozdělí 1,3 miliardy (to je nárůst o 13 procent oproti loňsku). Šance pro Plíškovou? Pokud jde o pozornost českých fanoušků, ta se (jako už tradičně) upírá především na turnaj žen. V něm se představí osm tuzemských zástupkyň, další dvě ještě včera bojovaly v kvalifikaci. Jednou z hlavních favoritek bude třetí nasazená Karolína Plíšková. Před startem US Open si zatrénovala i se slavným Johnem McEnroem. „Dobrý trénink s legendou, je pořád ve výborné formě,“ vzkázala na sociální síti. Sám McEnroe, pronikavý a břitký komentátor tenisového dění, ale Plíškovou mezi nejžhavější adeptky na triumf neřadí. „Zdá se mi, že v důležitých chvílích vždycky zaváhá, a proto ještě nemá na kontě žádný grandslam,“ uvedl Američan. Hned ale dodal, že rychlý povrch kurtů by mohl české ranařce sedět. Ani dva mečboly Siniakovou nezastavily. V New Yorku je v semifinále Přečíst článek › Potvrzují to i statistiky. Porovnání výsledků elitních tenistek na okruhu WTA ukazuje, že na tvrdém povrchu je Plíšková nejúspěšnější ze všech. V této sezoně má úspěšnost 78,1 procenta. Ostatně před třemi lety hrála právě v New Yorku své první (a zatím poslední) grandslamové finále. V prvním kole se Plíšková utká s kvalifikantkou, stejně jako turnajová šestka Petra Kvitová. Její forma je tak trochu záhadou: kvůli zranění odehrála od Wimbledonu jediný mač a je otázka, nakolik bude fit. Vláda velké trojky Mezi muži měl z českých hráčů jistou účast jedině Tomáš Berdych, o šanci postoupit do hlavního turnaje včera usilovali ještě Jiří Veselý a Lukáš Rosol. I Berdycha, vracejícího se po zranění, čeká v prvním kole protivník z kvalifikace. Poslední grandslam sezóny rozlosován. Už ve 2. kole může přijít české derby Přečíst článek › Favority je ale třeba hledat jinde. Obhájcem titulu a nejostřeji sledovaným kandidátem na titul je Novak Djokovič. Letos už vyhrál Australian Open i Wimbledon a usiluje o sedmnáctý grandslam v kariéře. „Že jsem jako obhájce pod tlakem? To je pravda, ale čím víc vyhráváte, tím víc si na ten tlak zvykáte,“ řekl Djokovič. Pokud půjde vše podle předpokladů, v semifinále US Open by se měl utkat s Rogerem Federerem, s nímž před šesti týdny svedl nezapomenutelnou bitvu ve wimbledonském finále. „Radši mi to neříkejte,“ rozesmál novináře na tiskové konferenci. „Ale je fakt, že asi každý hráč studuje pavouka turnaje a dívá se, kteří soupeři na něj mohou vyjít. Všichni sice říkají, že se soustředí jen na nejbližší zápas, ale ve skutečnosti to tak není,“ dodal srbský bohatýr. Zvuk míčku neslyší, přesto vyhrál svůj první velký zápas. Obdivuje ho i Murray Přečíst článek › Kromě Djokoviče s nestárnoucím Federerem patří k favoritům pochopitelně i Rafael Nadal, světová dvojka a vítěz nedávného turnaje v Montrealu. Zastaví letos někdo „velkou trojku“, která vyhrála posledních jedenáct grandslamů? Pár mladších hráčů o tom nepochybně sní. Třeba Alexander Zverev, Dominic Thiem či ve skvělé formě hrající Daniil Medveděv.

Autor: Vojtěch Žižka