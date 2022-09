Král zelené říše. Djokovič zkrotil i zlého Nicka a má sedmý wimbledonský titul

Červencové finále na trávě ve Wimbledonu sice ovládl, přesto si moc dobře uvědomoval, že k tomu, aby se stal další obětí rozjetého Nicka Kyrgiose, nechybělo vůbec mnoho. Sedmadvacetiletý bouřlivák z Canberry konečně vytasil i své světlé stránky a během pouhých dvou týdnů stihl pobláznit celý tenisový svět.

Kyrgios? Muž dvou zcela odlišných tváří

Samozřejmě neopomněl ani své tradiční rozpravy s publikem a rozhodčími, bez nich by to zkrátka nebyl on. Hádal se, vztekal se, ve finále dokonce slovně napadl podnapilou fanynku, kterou totálně rozzuřený vyháněl z areálu centrálního dvorce.

Na závěrečný ceremoniál přišel s červenou kšiltovkou, navzdory tomu, že pravidla Wimbledonu zakazují tenistům nošení barevného oblečení. „Je to můj styl, víš,“ rozesmál fanoušky při finálovém proslovu. Pokuta? Ta mu byla v ten moment úplně ukradená. S těmi má totiž už letité zkušenosti.

Nick Kyrgios šokoval anglické publikum s červenou kšiltovkou na slavnostním ceremoniálu.Zdroj: Adam Davy / PA Images / Profimedia

Muž dvou tváří. Asi tak nějak lze vystihnout kontroverzní postavičku Nicka Kyrgiose. Přírodní talent od pána Boha, génius, který mohl zdobit vitrínu blyštivých trofejí podobně jako jeho úspěšní vrstevníci. Jenže chyběla vůle a odhodlání. A také trocha toho slušného chování.

Australský šikula zkrátka nikdy neuměl přeřadit na vyšší rychlostní stupeň. Kdyby chtěl, je z něj hotový šampion. O tom není třeba vůbec debatovat. Již ve svých devatenácti letech si zahrál čtvrtfinále Wimbledonu, o dva roky později to dotáhl až na 13. místo v žebříčku ATP.

Zdálo se, že mužský tenis vítá ve své společnosti další mladou kometu. Omyl. Kyrgios sice jednou za čas uměl vytáhnout jedinečné eso z rukávu, povětšinou to ale byla vystoupení plná emočních výlevů, hádek a nevhodného chování. Když se mu zrovna nechtělo, jednoduše zápas odchodil.

Prohrané finále na trávě jej nakoplo

A bylo mu úplně jedno, že mu každým dnem ujíždí vlak s tenisovou konkurencí. Do hlavy mu viděl jen málokdo. Baví ho vůbec tento sport? Kdo ví. Letos na jaře se dokonce přiznal, že jej před pár lety trápily psychické problémy. A dokonce vážně přemýšlel o sebevraždě.

Fakta, která leccos vysvětlují. O to víc šokovalo jeho letošní vystoupení na Britských ostrovech. „Občas si všichni přejeme, aby se choval lépe, ale nakonec nám na Wimbledonu ukázal duši a srdce pravého bojovníka,“ řekl na adresu Kyrgiose televizní expert Mats Wilander.

„A je možná dobře, že to finále s Nolem prohrál. Kdyby vyhrál, mohl by ho takový úspěch uspokojit, ale takhle se bude chtít dostat zpět a rvát se o znovu o titul,“ dodal někdejší tenista.

Ze svých letitých zkušeností rozhodně věděl, co právě vypouští z úst. Motivace. To je přesně to, co australský rebel potřeboval. Nový impulz, který mu do žil napumpuje další množství energie. Žádné noční večírky, žádné aféry. Jen tenis. Pouze tenis.

Nickův čas (prý) teprve přijde

A ono to přeci jenom půjde. Hned po svém příjezdu za moře ovládl Kyrgios prestižní turnaj ve Washingtonu, kde zvítězil ve dvouhře i čtyřhře. Slušně zahrál i v generálce na US Open v Montrealu. Teď už scházelo jen přeletět do New Yorku a pobláznit i poslední letošní grandslam.

Pozici favorita v úvodních třech kláních zvládl na výbornou, v osmifinále si navíc poradil i s obhájcem loňského titulu a světovou jedničkou Daniilem Medveděvem. Americké publikum bylo nadšené. Stejně jako to anglické před několika málo týdny.

Zprava vítěz zápasu Nick Kyrgios z Austrálie a jeho poražený soupeř Daniil Medveděv z Ruska se zdraví u sítě ve čtvrtém kole turnaje US Open.Zdroj: ČTK / AP / Simon Bruty

A přestože ve čtvrtfinále těsně nestačil na dalšího ruského tenistu Karena Chačanova, opouštěl areál Flushing Meadows jako obrovský hrdina. Nutno říct, že zcela po zásluze. Na takového Nicka Kyrgiose čekal tenisový svět dlouhých osm let. Že by se skutečně dočkal?

„Nick se zklidňuje, učí se, jak být sám sebou a zároveň i skvělým tenistou. Ví, že pokud si udrží psychickou rovnováhu, bude jen těžko k poražení. Brzy přijde doba, kdy tu už žádný Djokovič ani Nadal nebude, a to přijde jeho čas,“ prozradil Alex Correttja, bývalý španělský tenista.