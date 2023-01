„Hlavně dobře začít, abych se neplácala pořád kolem stovky. Abych mohla hrát hlavní soutěže a nemusela do kvalifikací,“ hlásila Linda na závěr úspěšného roku 2022, během kterého se podívala do první světové stovky a zahrála si dvakrát hlavní soutěž grandslamu či semifinále turnaje okruhu WTA.

A start do nového roku jí skutečně vyšel na jedničku. Momentálně 102. hráčka světa přitom do Austrálie letěla s velkou neznámou.

„Bude to něco nového, nikdy jsem ještě Silvestra nebo pár dní poté netrénovala jinde než doma. Určitě ne na turnaji,“ prozradila.

Australská jízda pokračuje

Nyní získala nejcennější skalp dosavadní singlové kariéry. Ruskou jedničku Kasatkinovou zdolala ve třech setech 6:3, 6:7, 6:3 a hned při své první konfrontaci s hráčkou první desítky uspěla.

Třetí nasazené hráčce turnaje v Adelaide vzala vítězka juniorského Roland Garros 2021 osmkrát podání, vyhrála 21 z 24 míčů u sítě a zápas ukončila po dvou a půl hodinách křížným forhendem.

„V minulé sezoně jsem měla vzestupy a pády, ale celkově to byl velmi dobrý rok. Začala jsem ho někde kolem 300. místa žebříčku a teď jsem kolem stovky, takže to bylo velké zlepšení,“ řekla Nosková, jež byla v srpnu nejlépe na 87. pozici. „Samozřejmě bych se ráda posunula zpátky do stovky, snad se mi to letos podaří,“ dodala semifinalistka turnaje v Praze.

Parádní australská jízda navíc může pokračovat. V osmifinále narazí svěřenkyně trenéra Krupy na hratelnou soupeřku. O čtvrtfinále zabojuje buď s kvalifikantkou Claire Liuovou (59.), nebo s domácí Priscillou Honovou (154.).

