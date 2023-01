Žádná nenávist nebo antipatie. Naopak. Novak Djokovič prožil velkolepý návrat do Melbourne, odkud byl loni krátce před grandslamem deportován kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru . Srbský bohatýr a zarytý antivaxer zametl v prvním kole Australian Open se Španělem Robertem Carballésem 6:3, 6:4, 6:0 a mohl si naplno užívat elektrizující atmosféry a ovací fanoušků.

Kdo získá první grandslam sezony? Nadal obhajuje, favoritem ale zůstává Djokovič

„Víte, opravdu jsem věřil, že se mi dostane vřelého přijetí, ale tohle je víc, než v co jsem doufal. Upřímně, o tom jsem ani nesnil, po tom všem, co se stalo za posledních dvanáct měsíců,“ líčil dojatý Djokovič, který je s devíti tituly rekordmanem Australian Open. „Opravdu se cítím velmi šťastný, že jsem zpět v Austrálii a na kurtu, kde jsem zaznamenal největší úspěch v kariéře. Tenhle kurt je pro mě rozhodně nejspeciálnější.“

Když vkročil do Rod Laver Areny, fanoušci ho přivítali dlouhým potleskem. Djokovič měl zvláštní pocit. „Bylo to jiné, ale neřekl bych, bych byl vyloženě nervózní. Na zápas jsem se těšil, atmosféra byla neuvěřitelná. Nemohl jsem si přát lepší start do turnaje,“ svěřil se pětatřicetiletý Srb.

Honba za Nadalem

Bývalá světová jednička tak začala dominantním způsobem honbu za rekordním desátým titulem v Melbourne Parku a dvaadvacátým grandslamovým, čímž by vyrovnal rivala Rafaela Nadala. „Stále hraju, protože chci být nejlepší. V tom není žádné tajemství. Chci vyhrávat největší turnaje,“ vyhlásil Djokovič před startem úvodního majoru roku.

Obavy o Djokoviče. Objevující se třes z vyčerpání, znovu se řeší záhadný lektvar

Je cítit, že vítězná mentalita a touha z Djokoviče nevyprchaly. To dokázal už v generálce v Adelaide, kde triumfoval. Nyní ho ale trápí hamstring, a pak je tu Nadal a zástup dravých mladíků Ruud, Medveděv nebo Tsitsipas. Dokáže se srbský miláček australských fanoušků vypořádat se všemi nástrahami?

Vítězný návrat Novaka Djokoviče do Melbourne Parku:

Zdroj: Youtube