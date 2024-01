Tenisový svět je v šoku. Král Novak Djokovič padl. Světová jednička našla na Australian Open přemožitele po neuvěřitelných 2195 dnech. Úřadující šampion padl v semifinále s Jannikem Sinnerem. Srbský bohatýr tak v Melbourne nedosáhne na rekordní pětadvacátý titul na grandslamech.

Světová jednička Srb Novak Djokovič končí na Australian Open už v semifinále. | Foto: Profimedia

Djokovič se v Melbourne Parku cítí jako doma v obýváku. Vítěznou sérii tady držel od roku 2019, teď přišla porážka po 33 zápasech. O šok se postaral dvaadvacetiletý mladík Jannik Sinner, který Srba vyřadil v semifinále 1:6, 2:6, 7:6, 3:6 a stal se tak prvním italským finalistou dvouhry na Australian Open.

Desetinásobný šampion australského grandslamu nechápal, co se vlastně stalo. „Jsem v šoku z toho, jak jsem hrál. Je to jeden z nejhorších grandslamových zápasů, které jsem kdy odehrál,“ mračil se Djokovič.

„Není moc příjemné hrát takovým způsobem,“ soukal ze sebe a přiznal, že celý turnaj měl daleko ke svému ideálu. „Nehrál jsem tak, abych se přiblížil svému nejlepšímu výkonu.“

Novak Djokovič padl v semifinále Australian Open s Jannikem Sinnerem:

Zdroj: Youtube

Po nečekaném vyřazení se na Djokoviče snesla oprávněná kritika. „Všichni jsme čekali, že bude hrál líp,“ konstatoval legendární Mats Wilander, bývalá světová jednička a nyní expert Eurosportu.

„Byl to špatný výkon,“ přitakal Tim Henman ve studiu Eurosportu. „To dokazuje, že i Novak jenom člověk a nemůže hrát pořád perfektně,“ zdůraznila bývalá britská jednička.

Není to začátek konce

Šestatřicetiletý rodák z Bělehradu odmítl, že by začal pociťovat svůj věk. „Turnaj neodpovídal mému standardu, který bych normálně hrál nebo který bych od sebe očekával, ale to nutně neznamená, že je to začátek konce, jak to někteří lidé rádi nazývají,“ ujistil Djokovič na tiskovce. „Stále si dělám velké naděje pro grandslamy, olympijské hry a další turnaje.“

Tenisový král naposledy prohrál v Austrálii v roce 2018. Djokovič držel neporazitelnost na všech turnajích u protinožců dlouhých šest let, na nedávném United Cupu jeho úchvatná šnůra 43 vyhraných zápasů v řadě skončila.

„Víte, bylo pro mě neuvěřitelně uspokojivé začínat skoro každou sezonu grandslamovým vítězstvím a nikdy neprohrát v semifinále nebo finále Australian Open. Tentokrát je to trochu jiné. Není to pocit, na který jsem zvyklý, ale tak to prostě je. Uvidíme, co se stane ve zbytku sezony.“