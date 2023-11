Novak Djokovič vyučuje nejen na kurtu, ale rozdá i výchovné lekce. Nejlepší tenista světa se po vítězství nad Velkou Británií ve čtvrtfinále Davis Cupu pustil do neukázněných fanoušků, které musel umravnit. Ostře jim vzkázal, aby byli zticha a naučili se respektu.

Srbský tenista Novak Djokovič | Foto: Profimedia

Snažili se rozhodit, bučeli na něj, při podání dělali rámus. A když Novak Djokovič po vítězství nad Cameronem Norriem vedl na kurtu rozhovor, začali britští fanoušci kandovat, aby srbského tenistu nebylo slyšet.

Nestárnoucí grandslamový rekordman si to nenechal líbit. Fanoušky nejprve gestem vyzval, aby byli zticha. Když to nepomohlo, rozzuřil se. „Naučte se respektovat hráče, naučte se chovat,“ snažil se umlčet rozjeté britské příznivce. A pak naštvaně dodal: „Ne, drž hubu, buďte zticha.“

Měli jsme na finále, litoval kapitán Navrátil. O budoucnost týmu nemá strach

Diváci provokovali Djokoviče i během utkání.

„Celý zápas se mi snažili otrávit. Snažili se mě rozhodit, takže jsme si to na konci museli trochu ujasnit,“ vysvětlil.

„Je normální, že to fanoušci v Davis Cupu někdy přeženou a vy v zápalu boje zareagujete a dáte najevo, že takové chování nepřipouštíte,“ narážel na své gesto po úspěšné koncovce prvního setu, kdy poslal do hlediště ironický polibek. „Mohou si dělat, co chtějí, ale já na to budu reagovat. Nenechám si to líbit,“ zdůraznil.

Dopingoví komisaři v akci

Nepříjemnosti musel řešit už před zápasem. Tenisového velikána vytočili dopingoví komisaři, kteří Srba odchytili, aby odevzdal vzorek. Jen hodinu a půl před nástupem na dvorec.

„Za dvacet let se mi nestalo, že by mě dopingoví komisaři oslovili před zápasem. Mám svou předzápasovou rutinu a tohle mě vyrušilo,“ zlobil se. „Nechat si odebrat krev a pak ještě přemýšlet, jestli zvládnu odevzdat moč.“

Novak Djokovič porazil ve čtvrtfinále Davis Cupu Brita Camerona Norrieho:

Zdroj: Youtube

Světová jednička se komisařům snažila vysvětlit, že není proti testování, ale ne těsně před utkáním. Ti ale byli neoblomní.

„Odvětili, že po zápase už by bylo pozdě a hráči si zaslouží den volna. Na to jsem jen řekl, že vítězný tým má následující den úplně volný a že je to z jejich strany ostudné,“ dodal vytočený Djokovič.

Rekordní titul. Djokovič posedmé ovládl Turnaj mistrů. Naprosto mimořádné, řekl

Šestatřicetiletý šampion povede Srby v sobotním semifinále proti Itálii. Djokovič chce korunovat úspěšný rok, ve kterém ovládl tři grandslamy (Australian Open, French Open a US Open) a rekordně posedmé Turnaj mistrů, triumfem v Davis Cupu.