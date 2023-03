Očkovací sága v hlavní roli s hvězdným protagonistou Novakem Djokovičem má další pokračování. Světová tenisová jednička bez vakcíny proti covidu stále nesmí vkročit do Spojených států, i letos tak přijde o prestižní turnaje série Masters v Indian Wells a Miami.

Novak Djokovič | Foto: Profimedia

Tenisový ansámbl tak nějak zapomněl na přísná karanténní opatření spojená s koronavirem, která hráče na ATP Tour dlouhé měsíce dusila. Jenže pořád se najde někdo, koho se covidová omezení výrazně dotýkají. A jde rovnou o toho nejlepšího z nejlepších.

Světová jednička Novak Djokovič dál doplácí na to, že zarytě odmítá očkování. Bez vakcíny proti koronaviru totiž americké úřady nikoho na území Spojených států pořád nepustí. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion tak nemůže startovat v Indian Wells a Miami.

Djokovič se naposledy objevil na „Sunshine Double“ v roce 2019. V Kalifornii triumfoval pětkrát, na Floridě šestkrát.

Pětatřicetiletý Srb se znovu snažil dostat do Ameriky i bez očkování proti koronaviru, které je pro cizince pro vstup do Spojených států amerických povinné. Požádal o výjimku, jenže opět neuspěl.

Novak Djokovič slaví vítězství na Australian Open se svým týmem.Zdroj: ČTK/AP/Asanka Brendon Ratnayake

„Proces probíhá, ale nic víc nevím. Nemůžu to ovlivnit. Chtěl bych hrát a jsem rád, že jsem dostal souhlas od ředitelů turnajů v Miami a Indian Wells. Doufám, že úřady rozhodnou v můj prospěch,“ říkal Djokovič před posledním turnajem v Dubaji, kde poprvé v letošní sezoně padl. V semifinále nestačil na Rusa Daniila Medveděva. Do té doby získal dva tituly včetně triumfu na Australian Open. Z Melbourne byl mimochodem loni vyhoštěn právě kvůli chybějícímu očkování.

Podpora od hráčů, funkcionářů i politiků

Jeden z nejlepších tenistů historie, jenž je odpůrcem vakcinace proti covidu se letos do Austrálie dostal a 22. grandslamovým titulem vyrovnal rekord rivala Rafaela Nadala. Protinožci totiž mezitím rozvolnili restrikce. Do Ameriky ale pořád nemůže. Tenisová asociace Spojených států (USTA) a US Open přitom daly najevo, že chtějí vidět Djokoviče na amerických betonech.

„Novak Djokovič je jedním z největších šampionů, jaké kdy náš sport viděl. USTAa US Open doufají, že Novak uspěje ve své petici se vstupem do země a že ho fanoušci budou moci vidět zpět v akci v Indian Wells a Miami,“ uvedli představitelé newyorského US Openv oficiálním prohlášení.

Na stranu Srba se přidali i politici. Floridský senátor Rick Scott dokonce veřejně orodoval u amerického prezidenta Joea Bidena, aby Djokoviče do země pustil. Ale ani tenhle apel nepomohl. „Ministerstvo vnitřní bezpečnosti zamítlo Djokovičovu žádost o výjimku z očkování,“ oznámil Scott stroze na Twitteru.

Fanoušci s trikem Putina? Nechtěl jsem vyvolat rozruch, kaje se otec Djokoviče

Zákaz pro Djokoviče nechápou americké tenisové hvězdy. „Jaká ostuda… Země svobody,“ rýpnul si dost ostře Riley Opelka. John Isner zase naťukal na Twitteru sarkastický vzkaz: „Nebojte se, 11. května bude uznán za dostatečně bezpečného pro vstup do USA. Do té doby je příliš nebezpečný. Nezpochybňujte vědu, naše vláda dělá od začátku covidu všechno správně.“

Reakce Novaka Djokoviče na zisk desátého titulu na Australian Open:

Zdroj: Youtube

Ironická poznámka Isnera mířila nejen na americkou vládu, ale také na nařízení zakazující neočkovaným cizincům vstup do země, které bude v USA zrušeno 11. května. Alespoň se to očekává. Pokud se tak skutečně stane, Djokovič by se mohl na podzim zúčastnit newyorského grandslamu, kde loni startovat nesměl. Žádné záruky ale zatím světová jednička nemá.