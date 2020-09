Záhadný Djoker. Světová jednička rozjela hru o moc a peníze

To mu nestačí být světovou jedničkou a tenisovou legendou? Chce se stát i vládcem zákulisí jednoho z nejrozšířenějších sportů planety? To jsou otázky, které v uplynulém týdnu směřují k Novaku Djokovičovi. Žhavý favorit US Open budí pozornost nejen svými výkony na kurtu, ale a to především poněkud záhadnými kroky na poli sportovní diplomacie a byznysu.

Novak Djoković zajistil Štěpánkovi zdravici tenisových velikánů. | Foto: Martin Divíšek