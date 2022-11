Travnatá show bez Rusů i bodů. Sporné rozhodnutí, které však vytrestalo všechny

Pro srbského šampiona Novaka Djokoviče to byl jednoduše rok pod psa. A to se vším všudy.

Ovšem na začátek je zcela na místě zmínit, že za všechno si může tak trochu sám. A nebýt jeho už několikrát omletého podivného názoru na povinnou vakcinaci, na tenisovém trůnu by zcela bez debat seděl až dodnes.

Místo obhajoby ztráta královské koruny

Svých postojů ohledně odmítání očkování proti koronaviru však nelituje. I navzdory tomu, že kvůli nim přišel v letošní sezoně o start na dvou grandslamových turnajích. Zběsilou jízdu za dalšími triumfy tentokrát jednoznačně předčila osobní hrdost srbského válečníka.

„Když budu moct hrát, budu připraven. A když zrovna nebudu moct startovat, tak budu tvrdě trénovat a čekat na další šanci,“ prohlásil v jednom z letních rozhovorů. To zrovna vyčkával, zda se dočká vysněného povolení startovat na posledním grandslamu roku v americkém New Yorku.

Čekal marně. Stejně jako na začátku roku v australském Melbourne. Tam se však z jeho záporného vztahu k očkování stal doslova námět pro hollywoodské režiséry.

Na Australian Open tehdy přijížděl v roli trojnásobného obhájce titulu, v rukou navíc držel výjimku z povinné vakcinace díky dokladu o nedávném pozitivním testu. Ani to však nakonec nestačilo. Požadované vízum mu bylo zrušeno a namísto přípravy strávil několik nocí v izolovaném melbournském hotelu.

Celá aféra postupně dokráčela až k soudu, srbským tenistou se zabývali i vládní představitelé obou států. Na svou obhajobu mohl definitivně zapomenout. Přišel hned o dva tisíce bodů do žebříčku ATP a o pár týdnů později i o místo světové jedničky.

„Nic takového jsem v životě nezažil, ale dalo mi to i cennou životní lekci. Hodně masek bylo strženo. A bylo zajímavé během celého procesu sledovat, jak se ke mně určití lidé chovali,“ řekl při vzpomínkách na rozpačitý výlet v Austrálii.

Novak Djokovič měl letos v Melbourne obhajovat loňský triumf.Zdroj: ČTK/AP/Mark Dadswell

Vyhrával, ale v žebříčku dál padal

A nic lehkého jej nečekalo ani v následujících dnech. Březnové turnaje v Indian Wells a Miami musel rovněž vynechat, jakožto neočkovaný hráč měl zakázáno vstoupit na území Spojených států. Do své optimální herní pohody se tak vrátil až v generálce na pařížský grandslam v Římě, kterou suverénně ovládl.

Djokovič konečně chytil slinu, ale ve finále z toho mohl mít maximálně tak dobrý pocit. Na Roland Garros padl až ve čtvrtfinále na raketě nezastavitelného Rafaela Nadala, ovšem i přesto musel počítat další bolestné ztráty. A v žebříčku padal dál strmě dolů.

„Je to neuvěřitelný paradox. Kdyby v pavouku nepotkal Rafu tak brzy, dost možná by sahal po pařížské obhajobě. Odehrál skvělý turnaj, ale stejně ve finále odchází jako poražený,“ napsal tehdy novinář washingtonského listu Ben Rothenberg.

Pachuť však Djokovič odhodil za sebe a veškeré úsilí investoval do přípravy na travnatý mítink ve Wimbledonu. Ačkoliv dopředu věděl, že z turnaje nezíská ani jeden bod do žebříčku. A naopak všechny loňské zase ztratí. Tedy jak se říká, pro dobrotu na žebrotu.

Srbský tenista neměl na Britských ostrovech téměř žádnou konkurenci a bez větších potíží si také dokráčel až pro sedmý zlatý drahokam z dílny All England Clubu. Odměna? Plný měšec zlaťáků, ale také pokles až na sedmé místo světového žebříčku.

Novak Djokovič po výhře na Wimbledonu 2022.Zdroj: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

„Je to hodně kruté, řekl bych až nespravedlivé, ale Novak s tímto vším musel počítat, když se rozhodoval, jestli se nechá naočkovat nebo ne,“ prohlásil po jeho prvenství ve Wimbledonu bývalý tenista a dnes televizní expert Mats Wilander.

Ve hře je titul mistra mistrů

Djokovič tak trochu doufal, že už je všem zlým dnům definitivně konec, nicméně jen o pár týdnů později čekala na srbskou superstar další devastující zpráva. Pokračující zákaz vstupu do USA znemožnil Srbovi start na newyorském grandslamu a pětatřicetiletý šampion tak musel znovu sklopit uši.

Tím se mu rovněž výrazně ztížila cesta na závěrečný Turnaj mistrů, který si nakonec musel vybojovat vítězstvími v izraelském Tel Avivu a o týden později i Astaně. Až po úspěšném finále s Řekem Tsitsipasem se konečně dočkal šťastné novinky.

Novak Djokovič s trofejí pro vítěze turnaje v Astaně, jenž Srbovi zároveň zařídil účast na listopadovém Turnaji mistrů.Zdroj: ČTK / AP / Stas Filippov

A plán do dalších týdnů je naprosto jasný. Djokovič pojede do italského Turína pro titul. Nic jiného ho také v současné chvíli nezajímá. „Už jsem se přenesl přes to všechno, co se letos stalo. Chci jen hrát tenis. To je to, co umím nejlépe,“ řekl odhodlaný Srb.

A mezi tenisovou smetánkou bude mít o motivaci určitě postaráno. Letos rozhodně víc než kdy předtím. Šampion mezi mistry? Sladší konec tak nevděčné sezony si snad „Nole“ ani nemůže přát.