Pětatřicetiletý Srb se do závěrečného utkání Turnaje mistrů probojoval po čtyřech letech, celkem se v jeho případě jedná už o osmou účast. A pokud zvítězí i v nedělním finále, vyrovná tím zároveň rekord švýcarského exkolegy Rogera Federera.

Djokovič dostal víza, může hrát v Austrálii. Radost a úleva, řekl srbský tenista

„Nad tímto upřímně nepřemýšlím. Samozřejmě by to byl příjemný bonus, ale soustředím se primárně na svůj výkon, abych své tažení dotáhl do vítězného konce,“ řekl na tiskové konferenci po úspěšném semifinálovém duelu s Američanem Taylorem Fritzem.

Autor 21 grandslamových titulů to proti o deset let mladšímu soupeři neměl vůbec jednoduché. Už v posledním zápase skupiny proti Rusovi Medveděvovi se doslova třásl vyčerpáním, podobně výživné menu mu nachystal o dva dny později i rodák ze San Diega.

První set dotáhl Djokovič do vítězného konce až v tiebreaku, stejný scénář se pak opakoval i ve druhé sadě. Na jejím začátku se však Srb ocitl ve velkých problémech, když mu Fritz urychleně utekl do vedení 2:0. Výhodu podání držel Američan až do stavu 5:4, možnost na vyrovnání ale odmítl.

Srbský šampion se dokázal vrátit zpět a poslal utkání opět do závěrečné minihry. V ní naplno zužitkoval veškeré zkušenosti a Fritze přemohl i protentokrát.

„Po včerejšku jsem se snažil hlavně dostat do rytmu. Bojoval jsem a z výhry mám radost, protože to tenisově z mojí strany nebylo nic oslnivého,“ přiznal čerstvý finalista turnaje v Turíně.

Novak Djokovič slaví postup do již osmého finále na Turnaji mistrů.Zdroj: Profimedia

V přímém boji o blyštivou trofej narazí na vítěze večerního klání mezi Casperem Ruudem z Norska a Andrejem Rubljovem z Ruska. Djokovič se navíc může stát historicky nejstarším vítězem Turnaje mistrů, na čele by tím opět sesadil legendárního Švýcara Federera.

Vyhoštění, zákazy i ztráta bodů. Aneb jak Djokovič přišel o královskou korunu

Rodák z Bělehradu se z vítězství na závěrečném podniku sezony radoval v letech 2008 a 2012 až 2015, o druhé místo v historickém pořadí se dodnes dělí s někdejším českým tenistou Ivanem Lendlem a Peterem Samprasem.

A šest titulů Federera, který teprve před dvěma měsíci ukončil aktivní kariéru, je doslova na dosah. Pokud to v neděli večer Djokovič zvládne, postará se o skutečně sladký konec jinak poměrně hořké sezony.