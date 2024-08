Co Novaka Djokoviče tak dopálilo? Jeden sporný míček, který rozhodl celý zápas. Brit Jack Draper v osmifinále turnaje v Cincinnati porazil Félixe Augera-Aliassima bizarním způsobem. Při mečbolu zahrál nedovolený úder, kdy míček vrátil zpátky přes síť o zem.

Přestože z opakovaných záběru bylo patrné, že bod měl získat Kanaďan, rozhodčí přisoudil gem, set a zápas Draperovi. Po utkání nastala vášnivá výměna názorů u sítě.

„Teď to půjde všude a bude to vypadat směšně,“ zuřil Auger-Aliassime. Vyřešit situaci přispěchal supervizor, ale chybný verdikt muže na umpiru, se zvrátil nepodařilo.

Podívejte se na chaotický konec zápasů:

| Video: Youtube

Poté se diskuze přenesla na sociální sítě. Na skandální rozhodnutí reagoval na platformě X i Novak Djokovič. A nebral si servítky. „Je trapné, že nemáme videozáznam takových situací na hřišti. Ještě směšnější je, že nemáme pravidlo, které by umožnilo rozhodčím změnit původní výrok na základě videa,“ nechápal srbský bohatýr.

Video už zavedli na US Open

Rekordman v počtu vyhraných grandslamů (24) proto volá po zavedení videa. „Každý, kdo se dívá na televizi, vidí, co se stalo, ale hráči na hřišti jsou drženi ve „tmě“, aniž by věděli, jaký to bylo. Máme jestřábí oko, žijeme v technologicky vyspělém 21. století! Prosím příslušné na okruhu, ujistěte se, že se tento nesmysl už nikdy nebude opakovat!“ apeloval olympijský vítěz.

Stejný požadavek nedávno vznesla i Coco Gauffová poté, co americká hvězda byla vyřazena Donnou Vekičovou na olympijském turnaji v Paříži. „Podvádíte mě, nejste ke mně spravedliví,“ brečela šampionka US Open a světová dvojka.

„Mám pocit, že v tenise bychom měli mít systém VR (video review), protože v těchto bodech jde o hodně. Ano, většinou se potom omluví, takže je to trochu frustrující, protože vám omluva nepomůže, když už je po zápase,“ dodala.

Video loni zavedli na US Open. Tenisté na americkém grandslamu mají možnost nechat si přezkoumat nejen těsně auty, ale třeba i dvojí dopad míčku. Systém VR byl nasazen i na Turnaji mistrů a na ATP Cupu. Ženský okruh WTA ale video nepoužívá.