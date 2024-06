Necelé tři týdny po operaci utrženého menisku se srbský tenista Novak Djokovič objevil ve Wimbledonu. Grandslamový rekordman v pondělí trénoval na trávě v All England Clubu s kolenní bandáží a zvažuje účast na londýnském majoru.

Novak Djokovič po výhře na Wimbledonu 2022. | Foto: ČTK/AP/Alastair Grant

Djokovič si zranil meniskus v pravém koleni během Roland Garros a ještě v Paříži podstoupil chirurgický zákrok. Kvůli operaci měla bývalá světová jednička přijít o Wimbledon, který startuje už 1. července.

"Udělám všechno pro to, abych se k hraní vrátil co nejdřív," slíbil sedmatřicetiletý Djokovič, který letos ještě nevyhrál ani jeden turnaj.

Už devět dní po operaci Djokovič dřel v posilovně, přesto se příliš nevěřilo tomu, že by se stihl vrátit ještě do Wimbledonu. V pondělí se však objevil v Londýně, aby na zdejší trávě zjistil, co operované koleno snese.

Ještě nejede naplno

S bandáží na koleni strávil "Djoker" na kurtu dvě hodiny. Po tréninku si pochvaloval průběh rekonvalescence. "Rehabilitace jde správným směrem, každý den je to lepší a lepší. To je to, co mi dává naději a povzbuzení, abych pokračoval," řekl Djokovič BBC Sport. "Beru věci postupně. Ještě na sebe netlačím na 100 procent, ale doufám, že to v příštích dnech přijde."

Srb zatím nedokáže odhadnout, jestli ve Wimbledonu nastoupí. Do turnaje se přihlásí, jen pokud bude cítit, že má šanci na titul. "Budu hrát, jen když budu vědět, že jsem ve stavu, který je dost dobrý na to, abych se dostal v turnaji daleko a byl schopný bojovat o titul, to je podmínka," zdůraznil."

"Nepřijel jsem si sem zahrát pár kol. Pokud budu vědět, že mohu hrát blízko svého maxima nebo na maximum, pak budu hrát. Pokud ne, pak dám šanci hrát někomu jinému."

Vítěz rekordních 24 grandslamů by si mohl připsat devatenáctý start na nejslavnějším turnaji. Definitivní rozhodnutí padne ještě před pátečním losem Wimbledonu.