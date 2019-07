Být mladým nadějným tenistou není žádný med. Jen si to představte: dřete jako kůň, jezdíte po turnajích, sbíráte úspěchy i zkušenosti, pak ale přijedete na grandslam a jen se díváte, jak triumfuje někdo z Velké trojky. Dobře, za rok dorazíte ještě silnější, a výsledek je stejný. A za další rok znovu.

Hráči jako Alexander Zverev, Dominic Thiem a další to sice neřeknou naplno, musí to ale být až frustrující. Ať se přicházející generace tenistů snaží sebevíc, trio Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič nijak nemíní uvolnit místo na vrcholu.

„Určitě to není normální éra v dějinách mužského tenisu,“ pousmál se sedmatřicetiletý Federer na letošním Wimbledonu. Zmíněné trio na slavném turnaji opět hladce protančilo do semifinále, konkurence byla bez šance. Vlastně už to ani nikoho nepřekvapuje.

Podíváme-li se na výsledky 59 grandslamů za posledních patnáct let, hned 48 z nich (tj. přes 81 procent) vyhrál někdo z trojice Federer, Nadal a Djokovič. A co je ještě pozoruhodnější, se stoupajícím věkem tenisových velikánů rozhodně neklesá jejich výkonnost, spíš naopak: od ledna 2017 panují grandslamům jen oni tři.

Vášeň pro hru

„Spojuje nás oddanost tenisu a vášeň pro hru. Vyplácejí se nám hodiny tvrdé práce i péče o tělo. Jednou nás určitě někdo nahradí, ale kdy? Snad ne moc brzy, o to se postaráme,“ řekl dvaatřicetiletý Djokovič.

O rok staršího Nadala mnozí (mnohokrát) odepisovali. Už před deseti lety se tvrdilo, že jeho zhuntovaná kolena nevydrží další zápřah.

A vida včera hrál semifinále Wimbledonu s Federerem a nedávno slavil dvanáctý triumf na Roland Garros. „Méně toho naběhám, takže v ostatních věcech musím být lepší. Lépe podávám, mám lepší bekhend. Ale spíš než zlepšováním bych to nazval adaptací,“ popsal Nadal.

Také jeho starší arcirival Federer v posledních dvou třech letech výrazně obměnil a podle většiny expertů ještě posílil svůj zbrojní arzenál. Na grandslamech přitom ještě víc než na běžných turnajích záleží na zkušenostech. „Dobře víme, jak to udělat, abychom po cestě neztráceli energii,“ podotkl Federer.

Jediným mužem, který včera doplnil hvězdné trio v semifinále Wimbledonu, byl třicátník Roberto Bautista. Mladí se zjevně mají co učit. „Vím, že nás nová generace jednou nahradí, jsou tam dobří hráči. A nikdo nemládne, ani my ne. Zatím se ale každý z nás snaží svou kariéru co nejvíc vyšperkovat,“ uzavřel Nadal.

Pro současné tenisové fanoušky je to jedině dobře: žijí ve výjimečné éře. Tak proč si to neužít?