Martin Slabý dnes 17:02

Není to tak dlouho, co prodělal operaci, navíc je mu už sedmatřicet let. Navzdory tomu se Novak Djokovič konečně dočkal vytouženého olympijského zlata, které mu po celou jeho hvězdnou kariéru unikalo. Ve finále mužské dvouhry porazil v Paříži Španěla Carlose Alcaraze ve dvou setech, oplatil mu tak nedávnou wimbledonskou porážku.