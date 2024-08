Paříž je nejen město lásky, ale v posledních dnech také město sportu. I tyto dvě věci patří k sobě, což dosvědčuje i fakt, že zástupci Česka ve smíšené čtyřhře v tenisu spolu ještě před olympiádou tvořili pár. Těsně před Paříží ale přišla nečekaná novinka: Kateřina Siniaková a Tomáš Macháč oznámili rozchod. Společně ale nastoupili jako tenisový pár na hrách v Paříži a světe div se - došli až do finále, kde vybojovali zlatou medaili. I čeští fanoušci na Stadionu Rolanda Garrose ocenili „dobrou chemii“ mezi dvojicí, která Česku zajistila druhý cenný kov.

O druhou medaili pro Česko se postarala Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem, kteří společně nastoupili do turnaje smíšených dvojic v tenisu. Přísloví štěstí ve hře a neštěstí v lásce, se přeneslo i do vztahu tohoto páru. Lovestory totiž skončila před olympiádou.

„Ano, je to pravda, ale jedná se o moji soukromou věc,“ řekla tenistka pro Blesk. O tom, že i po rozchodu dvojice na olympiádu nastoupí společně, nebylo pochyb. „Jsme profesionálové,“ uvedla Siniaková ještě před startem olympiády. Svůj vztah začali budovat od roku 2021. Na sociálních sítích se před tenisovým turnajem na olympiádě začalo spekulovat, že se k sobě Siniaková s Macháčem po zisku medaile ještě vrátí.

Při hře na kurtu mezi sebou po celou dobu olympiády udržovali pohodovou atmosféru, čehož si všimli i diváci. „O co, že pokud vyhrají zlatou, tak se k sobě vrátí,“ napsal fanoušek na Instagram pod fotografii dvojice. Fanoušci komentovali i každý dotek či polibek na tvář, který věnoval Macháč Siniakové po jedné z výher na stadionu Rolanda Garrose. „Viděli jste tu pusu? Ti se určitě nerozešli. Jen přelstili média,“ konstatovala jedna z fanynek na Facebooku.

Dobré atmosféry mezi dvojicí si všimli i čeští fanoušci, kteří dvojici sledovali při tréninku těsně před finálovým zápasem. „Chová se k ní moc pěkně. Občas jí během zápasů obejme a dá jí pusu. Asi se rozešli v dobrém, tak je to fajn. A snad vyhrají i tu zlatou, soupeře mají hratelné,“ shodli se manželé Saicovi z Nového Boru před finálovým zápasem.

Někteří zároveň spekulovali nad tím, kdo se s kým rozešel. „Jsou to parťáci a hrají skvěle. Nikdo neprozradil, kdo koho opustil. Ale protože Kačenka je starší, tak si myslím, že nechala Tomášovi ještě nějaký životní rozlet. Ale chemie mezi nimi je. Těžko říct o jakou chemii jde. Ale říká se, že dvakrát do stejné vody nevstoupíš a to platí i pro sportovce. Ale naši tenisté na druhou stranu vystřídali několik partnerů. Podívejte se na Štěpánka,“ zhodnotil s úsměvem fanoušek Petr Štursa, který na olympiádu přijel z Ostravy.

Na dotaz, zda je pár spolu znovu i v osobním životě, odpověděli během tiskové konference tajuplně: „Je to super tajné. Máme radost, když jste zmatení. Jsme totiž takoví profíci, že jsme se rozešli, abychom se mohli plně soustředit na tu medaili,“ řekla dvojice. Jestli Siniaková s Macháčem tvoří znovu pár i v osobním životě tak zůstává prozatím záhadou.

Rozchody a návraty

Vztahy mezi tenisty nejsou nic nového a sblížení mezi hráči není nijak překvapivé. Sportovci spolu tráví čas na stejných turnajích, trénincích i cestách po světě. Samotná historie tenisu je plná příkladů párů, které na kurtech našly lásku a některým vydržela až dodnes. Jednou z nejznámějších dvojic je například tenista Andre Agassi a Steffi Grafová, kteří se v roce 2001 vzali a tvoří pár dodnes. Internetem rezonoval i vztah řeckého tenisty Stefanose Tsitsipase a Španělky Pauly Badosaové. Fanoušci zejména na sociálních sítích si dvojici oblíbili i proto, že svou láskou netajili a zveřejňovali jednu společnou fotku za druhou. V květnu letošního roku ale pár oznámil rozchod, jenž měl trvat jen měsíc a Stefanos i Paula se k sobě měli vrátit.

Ani v českém rybníčku ale není o tenisové románky nouze. Kromě Siniakové a Macháče, tvořili pár například tenista Radek Štěpánek s Nicole Vaidišovou, kteří se ale po pár letech rozvedli. V roce 2018 se ale bývalí tenisté znovu vzali a mají spolu dvě děti. Vaidišová ale nebyla jedinou českou tenistkou, která tvořila pár se Štěpánkem. Po jeho boku figurovala rok i tenistka Petra Kvitová. Vztah ale dlouho nevydržel a nyní tenistka našla lásku u svého trenéra Jiřího Vaňka, kterého si v roce 2023 vzala a letos se jim začátkem července narodil syn Petr.

Česko má ale na scéně i čerstvý pár, který tenistka Markéta Vondroušová oznámila fotografií na svém Instagramu. Vondroušová se po dvou letech od svatby rozešla se svým manželem Štěpánem Šimkem a jen pár měsíců od rozvodu zveřejnila novou láskou, českého tenistu Andrewa Paulsona.

