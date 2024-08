Bilance českých tenistů na olympijských hrách v Paříži je jedna zlatá medaile, dvě čtvrtá místa a dvě čtvrtfinále. V ženském deblu se do boje o medaile nedostaly například tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které společně skončily ve čtvrtfinále. Siniaková ale následně získala zlato v mixu s Tomášem Macháčem. „Báře došla šťáva, ale nebyla tady na tom turnaji jediná. Ve čtyřhře byla obrovská šance na medaili, ale Bára na to už neměla sílu. Z tohohle pohledu to bylo hodně těžké a dojelo se hodně na náročný program. Jinak to mohlo být daleko lepší. Máme tady dobrý výsledek, ale doufal jsem ještě v jednu medaili,“ řekl šéf českých tenistů na olympiádě Petr Pála.

Deník v Paříži Exkluzivní reportáže přímo z Paříže. Co se děje na olympiádě, pod Eiffelovkou, v Českém domě? Začtěte se do všech článků zpravodajů Deníku a podívejte se na fotografie plné emocí. Přehledný seznam najdete ve speciální rubrice ZDE.

Program mají tenisté náročný každý rok, kdy turnaje začínají po sobě pouze pár dní. S letošní olympiádou je tak ještě čekala antuka, která je obecně známá jako náročný povrch. Času na přípravu před dalším turnajem, který tenisty čeká už tento týden, budou mít tenisté pomálu. „Nebudeme mít asi úplně světovou přípravu, jelikož turnaj v Cincinnati začíná za týden, ale myslím, že uděláme vše pro to, abychom byly připravené. Z turnaje v Torontu jsem se odhlásila, protože turnaj začíná za dva dny na druhé straně zeměkoule a to nejde stihnout,“ řekla tenistka Karolína Muchová.

Komplikace přinesl i déšť

Olympijské tenisové turnaje se zkomplikovaly i tím, že o víkendu panovalo v Paříži propršené počasí. „Kdyby pršelo o tři dny později, tak to není žádný problém. Ale stejně by ten turnaj měl mít dva hrací dny navíc. Podmínky v Los Angeles za čtyři roky a v Brisbane budou podobné. Hodně tenistů je unavených z toho nahuštěného programu, ale to je otázka na olympijskou komisi a na ženskou WTA, aby se nějak domluvily na programu. Osobně si myslím, že by vůbec nevadilo začít hrát dva dny před zahájením. Takhle by si mohli užít i dva dny olympiády a nasát atmosféru, protože jde o jedinečnou akci,“ uvedl šéf české tenisové výpravy.

Další věcí, kterou zmínil k olympijským turnajům, byly i chybějící body do žebříčků WTA a ATP. Tenisté na olympiádě totiž žádné body nezískají a jedinou „odměnou“ je případný zisk medaile a reprezentace země na největší sportovní akci světa. „Přijdete o turnaj před olympiádou, nezískáte tam body a ještě máte takový program, jaký tady byl. To je hodně drsné,“ zhodnotil Pála.

Šéf tenistů na olympiádě ale ocenil organizaci celé tenisové výpravy, která čerpala z toho, že Paříž není od Česka tak vzdálená. „Díky tomu, že je olympiáda tak blízko od domova, se po dohodě s českým olympijským týmem dalo zařídit víc akreditací. Nekteří třeba nemohli přímo do vesnice, ale mohli na trénink. Jinak se to v menším počtu lidí nedá zvládnout. Hrály se třeba skoro tři zápasy najednou, takže jsme se různě rozdělovali. Měli jsme správný přístup k tomu, aby tady byla co největší šance na výhru,“ dodal Pála.

Kateřina Součková, reportérka Deníku v Paříži Deník na olympiádě reprezentuje i Kateřina Součková, která je reportérkou Deníku v Moravskoslezském kraji. Těšte se na spoustu rozhovorů, videí a skvělé reportáže. Právě díky jejím postřehům hned zjistíte, co se řeší mezi sportovci pod Eiffelovkou, v Českém domě, ale také na tribunách s českými fanoušky. Sledujte exkluzivní zpravodajství Deníku z olympijské Paříže!