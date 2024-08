Cenný zlatý kov měli do Českého domu přinést společně ukázat Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčkem, ale na krku ji měla pouze tenistka. „Já jsem ji nechal na pokoji v olympijské vesnici. Ještě jsem hrál mužskou čtyřhru, tak jsem ji tam zapomněl, ale už se mi tady veze,“ řekl fanouškům Macháč, který se Siniakovou vybojoval v pátek večer první zlatou medaili za smíšenou čtyřhru. Se sportovci se přišly pozdravit i desítky českých a zahraničních fanoušků „Včera jsme jim tady fandily, tak jsme se na ně ještě přišly podívat, než odjedeme domů,“ řekla dvojice fanynek čekající na tenisty.

Po zisku bronzové medaile slavili v Českém domě během páteční noci i čeští kordisté, kteří končili s oslavami kolem šesté ráno. V podobném duchu bude možná pokračovat i oslava olympijského zlata. „Moc se na to těším. Myslím si, že spousta fanoušků nás podporovala i během zápasů a všichni nám dělali skvělou atmosféru. Patří jim velký dík a teď jim to chceme vrátit,“ řekla tenistka, která už v neděli odlétá zpět do Česka. Její partner v mixové čtyřhře a zároveň bývalý přítel i v osobním životě Tomáš Macháč odlétá z Paříže rovnou do Montréalu, kde proběhne turnaj kategorie ATP Masters.

Bramborovou medaili si zvládneme vyrobit sami

Po jejich triumfu se začalo spekulovat, zda dvojice tvoří pár znovu i mimo tenisový kurt. Na tiskové konferenci na stadionu Rolanda Garrose ale ke svému vztahu řekli v pátek večer jediné: „Je to tajné. Líbí se nám, když jste zmatení. Jsme totiž takoví profesionálové, že jsme se rozešli, abychom se mohli plně soustředit na tu medaili. Uvidíme, jak to bude dál,“ řekla dvojice. V Českém domě ještě společně ocenili svou skvělou komunikaci na kurtu, která jim k medaili prý pomohla.

Macháč se v Českém domě objevil na pódiu i po boku spoluhráče Adama Pavláska, se kterým měli možnost vyhrát bronz. Šanci ale neproměnili a v mužské čtyřhře skončili na olympiádě čtvrtí. „Tu bramborovou medaili si snad zvládneme vyrobit i sami,“ zavtipkoval Macháč. Pavlásek i po sobotní prohře byl v dobré náladě a naladil se na Macháčovu vtipnou vlnu. „Přijel v pět ráno po oslavě zlata, tak jsem ho viděl poprvé asi půl hodiny před zápasem. Kromě toho, že machroval s medailí, tak jsme do toho dali všechno a chtěli jsme si vzájemně pomoci,“ dodal Pavlásek.