Česká tenistka Linda Nosková byla po prohraném finále turnaje Livesport Prague Open zklamaná, prohru s Japonkou Nao Hibinovou 4:6, 1:6 oplakala. Osmnáctiletá rodačka ze Vsetína prozradila, že se nesrovnala s očekáváním, počasím i nejistotou, protože kvůli dešti a přerušovanému programu až do pondělního dopoledne netušila, na koho v rozhodujícím utkání turnaje narazí. Nasazená čtyřka však nadále věří, že se v budoucnu prvního titulu na elitním okruhu dočká.

Linda Nosková | Foto: ČTK / Ondřej Deml

„Přišlo mi, že to na mě všechno úplně dolehlo. Hrálo roli i to, že jsem včera nevěděla, s kým hraju. I počasí nebylo dnes úplně nejpříjemnější. Byl vítr, který nemám v lásce,“ uvedla Nosková, která sice vedla v úvodním setu finále 3:0, poté už ale uhrála do konce utkání jen dva gamy.

„Začala jsem fajn, ale poté se nějak zastavila. Soupeřka začala hrát nepříjemně a já do toho furt chodila i přes ten vítr. Netrefovala jsem místa, která jsem chtěla a která bych normálně trefovala,“ popisovala smutná česká tenistka.

Chtěla jsem vyhrát, takže převládá zklamání

O deset let starší Hibinová, která do hlavní soutěže v Praze proklouzla z pozice šťastné poražené kvalifikantky, dohrávala ještě dopoledne odložené semifinále s Rumunkou Jaqueline Cristianovou. „Rozhodně přišla rozehraná. Hrála patnáct minut a je možné, že měla větší přípravu než já. Ale stejně jsem to byla já, která začala líp. Potom to byla spíše má chyba, než že bych byla méně připravená,“ líčila Nosková.

Hibinová tak oplatila české tenistce v Praze loňské vyřazení ve čtvrtfinále. Japonka tehdy zápas za stavu 6:3, 4:2 pro Noskovou vzdala. Zároveň vybojovala svůj třetí titul na okruhu WTA v kariéře, po němž se navíc katapultovala až na 79. místo ve světovém žebříčku.

Kvůli dešti a odkladům označila Nosková pražský turnaj za výrazně složitější. S denním zpožděním už dohrála nedělní semifinále s Němkou Tamarou Korpatschovou. Nepříznivé počasí přerušilo také dnešní finále za stavu 4:6, 1:4. Navzdory konzultaci s trenéry Tomášem Krupou a Davidem Kotyzou už ale Nosková obrat nezvládla.

„Budu si odvážet druhé místo, což je to hlavní. Chtěla jsem to dost vyhrát, takže nyní asi převládá zklamání,“ uvedla Nosková a neubránila se po konci utkání emocím. „Byly tam i nějaké slzy. Není to lehké prohrát ve finále. Je to vždy těžké,“ doplnila.

Prohra ji mrzela o to více, že cítila větší šanci na premiérový titul než v lednu ve finále turnaje v Adelaide. V něm nestačila na favorizovanou Bělorusku Arynu Sabalenkovou. „Nějak se to vše nakupilo a pak jsem to možná neviděla úplně dobře, nebo jsem tu celou situaci nepochopila. Příště se na to musím soustředit víc,“ podotkla.

Kvůli odloženému programu a pozdějšímu finále se nakonec odhlásila i z nadcházejícího turnaje v Montrealu, kde měla nastoupit už v úterý odpoledne. „Už včera jsme to odpískali s tím, že to nemá cenu. Chtěla bych jet na takový velký turnaj připravená, ne tam přijet a jít hrát rovnou z letadla,“ vysvětlila a vyhlížela start na turnaji v americkém Cincinnati.

Následně už 71. hráčku světa čeká vrchol betonové sezony na US Open. „Na tuhle porážku pomůže jen čas. Teď už je pozdě. Budu se soustředit hlavně na Cincinnati. Mám čas to přeorganizovat,“dodala Nosková.