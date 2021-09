Světová trojka a obhájkyně triumfu v New Yorku sice vedla v zápase 3. kola nad osmnáctiletou Kanaďankou Leylah Fernandezovou 7:6, 6:5 a podávala na vítězství, jenže to neustála a nakonec po dvou hodinách padla.

May Naomi Osaka get the happiness she deserves away from being asked about the moments that make her sad. #usopen pic.twitter.com/3lEnTdFTRf — TWDTV (@TWDTV1) September 4, 2021

Ósakaová si vybíjela vztek přímo na kurtu, mlátila raketou, odpalovala míčky a řvala. „Vůbec nevím, proč jsem to dělala. Omlouvám se, moc mě to mrzí,“ litovala. „Poslední dobou mě v takových chvílích přepadnou úzkosti,“ přiznala.

Na tiskovce působila jako hromádka neštěstí. „Když vyhraju, nemám z toho radost, cítím spíš úlevu. A když prohraju, jsem z toho hodně skleslá, myslím, že to není normální,“ rozpovídala se o svých psychických problémech.

Naomi Osaka expressed her frustration with some racket smashing as the second-set tiebreak got away from her #USOpen pic.twitter.com/eYLXgt6GXO — Meredith Cash (@mercash22) September 4, 2021

Její srdceryvná zpověď před novináři, před kterými se podle svých slov necítí komfortně a bojkotuje je, vyvrcholila brekem. „Opravdu jsem nechtěla brečet,“ špitla.

Třiadvacetiletá tenistka si prochází zdrcujícím obdobím. Od lednového vítězství na Australian Open se jen trápí. Z pařížského Roland Garros dokonce odstoupila kvůli psychickým problémům. Sama neví, co se s ní děje. „Mám pocit, že jsem přesně v tom bodě, kdy se snažím přijít na to, co chci vlastně dělat,“ přiznala.

Always a fight from, @naomiosaka.



See you next year, champ. pic.twitter.com/P3KQzB7M4V — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2021

Ubrečená Ósakaová pak oznámila, že si dá nejspíš delší pauzu. „Upřímně nevím, kdy budu hrát příští zápas. Omlouvám se, ale myslím, že si od tenisu na nějakou dobu odpočinu,“ přiznala Japonka, která se letos stala nejlépe vydělávající sportovkyní všech dob s čistým jměním odhadovaným na 60 milionů dolarů.

People got very upset when I suggested Naomi Osaka may be a spoiled brat.

Here she is repeatedly smashing up rackets as she loses in the US Open.

Then she cried again, and threatened to quit again.

If a male tennis player behaved like this, we'd call him… a spoiled brat. https://t.co/bdK1u7OmM9 — Piers Morgan (@piersmorgan) September 4, 2021

Pochopení ale nenašla u populárního britského moderátora Pierse Morgana, který se pustil do Ósakaové na sociálních sítích. „Lidé se velmi rozčílili, když jsem navrhl, že Naomi může být rozmazleným spratkem. Opakovaně rozbíjí rakety, potom znovu pláče a vyhrožuje, že skončí. Pokud by se takhle choval tenista, říkali bychom mu… rozmazlený spratek.“