Třicetiletá rodačka z Loun se po děsivém prvním setu snažila několikrát nastartovat, v tom druhém dotáhla ztrátu 3:5 a došla do tie-breaku, v něm však uhrála jen tři míče a byl konec. Vítězka šestnácti titulů se rychle sbalila a zamířila do útrob haly.

Kvitová v Ostravě vydřela po dvou hodinách postup. Představí se i Plíšková

„Byl to velmi špatný zápas, z mé strany možná letos jeden z nejhorších. Nemohla jsem se dostat do rytmu, soupeřka to střílela a výborně servírovala, nebylo se moc kde chytit. Dlouho jsem nehrála před českým publikem, necítila jsem se úplně dobře,“ řekla Karolína Plíšková.

Co další Češky? Ve středu zasáhnou poprvé do hry Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Muchová se postaví Brazilce Haddad Maiové, Krejčíková Američance Rogersové. Již druhé utkání čeká Petru Kvitovou, tu vyzve Španělka Badosaová.

Představí se i světová jednička

Do turnaje premiérově zasáhne i světová jednička z Polska Iga Šwiateková, ta bude bojovat o postup s Australankou Tomljanovicovou. Jednadvacetiletá rodačka z Varšavy má famózní formu, v letošní sezoně už ovládla French Open i US Open.

Tenisový turnaj žen WTA 500 AGEL Open (Ostrava, tvrdý povrch):



Výsledky 2. dne (úterý 4. října 2022):

McNallyová (USA) – Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Ostapenková (Lot.) 6:2, 6:2, Kasatkinová (Rus.) - Raducanuová (Brit.) 7:5, 6:4, Parksová (USA) - Kar. Plíšková (ČR) 6:0, 7:6 (7:3), Bencicová (Švýc.) - Bouchardová (Kan.) 6:7 (2:7) 2:0x, právě se hraje.



Program 3. dne (středa 5. října 2022):

Od 12 hodin: Krejčíková (ČR) – Rogersová (USA), Muchová (ČR) – Haddad Maiová (Braz.),

od 16 hodin: Šwiateková (Pol.) - Tomljanovicová (Aus.),

od 18 hodin: Kvitová (ČR) – Badosaová (Špa.), Rybakinová (Kaz.) - Sasnovičová (Běl.).