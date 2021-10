Tak jak se v Barceloně čekaly stovky metrů dlouhé fronty na podpis či foto z repertoáru argentinské legendy Lionela Messiho, stejný zájem byl před deseti lety také o nadějného australského tenistu s chorvatskými kořeny a místem narození v německém Stuttgartu. Bernard Tomic. Jméno, které zaplavilo snad všechny ankety o největší talent tenisové současnosti. U nohou mu tehdy ležel celý svět. Byla mu předvídána velká kariéra. Z úst trenérů, fanoušků, ale rovněž velkých legend. Jenže to všechno bývávalo. A už nikdy nebude.

Dodnes vlastně nikdo pořádně nepochopil, co se tehdy v hlavě horkokrevného Australana stalo. Vždyť jako patnáctiletý klučina vyhrál juniorské Australian Open, čímž okamžitě přepsal celou historii této kategorie. V necelých devatenácti letech se dokonce probojoval mezi osm nejlepších tenistů ve Wimbledonu.

„Chci podávat jako Goran Ivaniševič, mít srdce jako Lleyton Hewitt, mysl Petea Samprase a údery Rogera Federera. Chci se stát světovou jedničkou a vyhrát všechny grandslamové turnaje,“ prohlásil tehdy sebevědomý teenager. Už tehdy na sebe připoutal veškerou pozornost. Od památného turnaje v All England Clubu před deseti lety se však od něj očekával raketový vzestup. Podobný, jaký se v minulosti povedl právě třeba Federerovi nebo Nadalovi. Jenže on nastal úplný opak.

Zdroj: Youtube

Nastalo to, co asi málokdo čekal. Od té doby dokázal vyhrát pouze čtyři menší turnaje, žádný jiný úspěch dodnes nepřidal. Jak je to možné? Jednoduše. Kdybychom hledali Tomicovi siamské dvojče, takový Nick Kyrgios by k němu pasoval naprosto dokonale.

Řada excesů

Odfláknuté zápasy, absolutní nezájem, urážky fanoušků, soupeřů a v neposlední řadě zejména novinářů. Veřejnost se těšila na úspěchy, jenže čím dál častěji byla svědky velkých skandálů. A Australanův program mimo kurt? Divoké večírky, alkohol a drogy. Jako by snad Kyrgiosovi před pár lety předal štafetový kolík…

„Blýskl se“ hned několika kontroverzními výroky, jež ve světě tenisu vzbudily pořádnou vlnu nevole. Neustále se pouštěl do hádky s médii. V době koronavirové pandemie navíc odehrál jen jeden zápas a zbytek času věnoval bloudění a prodanými zápasy po turnajích nižších kategorií. „Asi mě nemáte rádi, ale já už ve svým věku mám tolik, že vy o tom ani nemůžete snít. Klidně mě nesnášejte, ale zatímco vy o svém vysněném autu můžete jen přemýšlet, já jdu a koupím si ho,“ prohlásil před pár lety na tiskové konferenci.

Nedokázal dodnes ukočírovat ani vztahy ve své vlastní rodině. Před devíti lety mimo jiné nechal na turnaji v Miami vykázat svého otce a zároveň trenéra, když mu vadily jeho hlasité výtky. Ten navíc kvůli svému chování od ATP vyfasoval doživotní zákaz vstupu na všechny turnaje.

Zdroj: Youtube

„Hraji jenom pro peníze, ten sport mě vůbec nezajímá. Jenom pravidelně počítám své miliony,“ reagoval na kritiku za svůj další odfláknutý zápas. Nejhorší na tom je, že i přes tyto všechny hrůzné eskapády jich má tento dvoumetrový tenista na svém kontě v dolarech více než šest.

Jenže čísla naspořená z úspěšného mládí už stoupat rozhodně nebudou. Tomic se nyní propadl až na 261. místo světového žebříčku a v letošním roce u něj jen stěží budete hledat nějaké výhry. Poslední dvě utkání vypadala asi takto: prohra 6:0, 6:1 za 38 minut a celkových třináct vyhraných míčků z rakety Australana, v tom druhém pro změnu odstoupení v průběhu druhého setu.

A bída kdysi tak blyštivého drahokamu nezná konce. V lednu se na Australian Open srdnatě prodral až do druhého kola, ale to byl jen a pouze slabý výkřik do tmy. A zatím to rozhodně nevypadá, že by se Tomic o nějakou nápravu své reputace v blízké době pokoušel.

Buďme upřímní, té se už pravděpodobně nikdy nedočkáme.