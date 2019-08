Plíšková má letos na kontě triumfy z Brisbane, z Eastbourne a především z Říma, finále hrála také v Miami. Na Australian Open došla do semifinále, čtvrtfinálové účasti si připsala na silně obsazených turnajích v Indian Wells, Torontu a naposledy v Cincinnati. V turbulentním světě současného ženského tenisu je taková výsledková vyrovnanost poměrně unikátní záležitostí.

„Je hodně složité být celý rok konzistentní. Jeden týden hrajete neskutečně a hned ten další už se necítíte pohodě,“ popsala Plíšková nedávno jev, který se nevyhýbá ani tenistkám z první desítky žebříčku. „Je hodně těžké udržet se ve špičce dlouho,“ dodala česká ranařka.

Plíškové se to daří, stejně jako v Torontu mohla v Cincinnati za jistých okolností vystoupat na post světové jedničky. Nepodařilo se, ve čtvrtfinále prohrála s ruskou veteránkou Světlanou Kuzněcovovou. Přitom ve druhé sadě podávala na vítězství. Celkově je však se svou formou před blížícím se US Open spokojená, náladu si vylepšila i postupem do semifinále čtyř-hry po boku sestry Kristýny.

US Open je za rohem

„Věřím si, moje hra poslední dobou funguje. V důležitých okamžicích mi to vždycky jde dobře,“ pochvalovala si Plíšková ještě před duelem s nevyzpytatelnou Kuzněcovovou. Mimochodem na první místo žebříčku mohla v Cincinnati zaútočit i Australanka Ashleigh Bartyová, ale také ona prohrála (v semifinále) s ostřílenou Ruskou. Na trůnu tak zůstává Japonka Naomi Ósakaová.

Vydařenou sezonu rodačky z Loun kalí jen fakt, že na posledních dvou grandslamech jí to moc nešlo. O to víc by se chtěla prosadit v New Yorku, kde před třemi lety hrála své první (a zatím poslední) grandslamové finále. Právě grandslamový titul je to jediné, co Plíškové schází, aby se definitivně uvelebila mezi tenisovými velikánkami.

Hradecká má třetí titul ze Cincinnati

Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Květa Peschkeová, Kristýna Plíšková, Renata Voráčová a teď i Lucie Hradecká. Všechny tyto Češky už letos získaly na okruhu WTA minimálně jeden turnajový titul ve čtyřhře.



Poslední jmenovaná uspěla o víkendu v Cincinnati, kde triumfovala společně se Slovinkou Andrejou Klepačovou. Pro zkušenou Hradeckou se jedná o 23. deblový titul v kariéře a už třetí z Cincinnati. „Je to jako kouzlo. Zdejší turnaj se mi opravdu líbí a mám na něj spoustu krásných vzpomínek,“ řekla čtyřiatřicetiletá Hradecká.



Zajímavé je, že tohle klání ovládla pokaždé s jinou parťačkou: v roce 2012 s Andreou Hlaváčkovou a loni s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou. O síle českých tenistek ve čtyřhře svědčí fakt, že letos vyhrály už jedenáct deblových turnajů. Žádná země nemá skvostnější bilanci.