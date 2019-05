Plíšková naposledy ovládla prestižní klání v Římě, což ji rázem katapultovalo mezi dámy, které budou nad Seinou pod pořádným drobnohledem. Sebevědomá Češka se tím ale nechce nechat rozhodit. Před startem druhého letošního grandslamu si neklade přehnané cíle a hlavní favoritky vidí jinde.

„Podle mě jsou na antuce nejlepší Bertensová a Halepová, jsou připravené fyzicky i herně. To jsou těžké soupeřky pro všechny. Když se to ale sejde někomu, kdo hraje rychleji, může je porazit,“ řekla světová dvojka Plíšková před odletem do Paříže. V prvním kole se utká s Američankou Madison Brengleovou.

I Kvitová už letos vybojovala jeden titul na antuce: v dubnu ve Stuttgartu. V Římě sice odstoupila kvůli lehčímu zranění, teď už ale trénuje ve francouzské metropoli a chystá se na úvodní mač proti Rumunce Soraně Cirsteaové.

„Petra říká, že se cítí lépe, když se nedívá moc daleko do budoucnosti a bere jeden zápas po druhém,“ řekl v rozhovoru pro web WTA trenér české tenistky Jiří Vaněk.

„Lidé chtějí slyšet, že hlavním cílem sezony je vyhrát grandslam, ale na to říkám ne. Naším prvním cílem bylo vyhrát alespoň jeden turnaj a Petra má letos už dva. Další metou je vyhrát víc zápasů na grandslamech než loni a ona už hrála finále Australian Open. Pak bych byl rád, aby Petra postoupila na Turnaj mistryň. Cokoli navíc by bylo perfektní,“ zdůraznil Vaněk.

Boj o první místo

Ženská tenisová špička je poslední dobou mimořádně vyrovnaná. Svědčí o tom fakt, že na Roland Garros mají celkem čtyři hráčky možnost vystřídat na postu světové jedničky Naomi Ósakaovou. Kromě Kiki Bertensové a Angelique Kerberové to platí i o obou českých hvězdách.

Plíšková se na první místo vyšvihne, pokud postoupí do finále a Ósakaová se nedostane mezi nejlepší čtyři (pokud ano, musela by Plíšková získat titul). Kvitová by se mohla poprvé v kariéře dostat do čela žebříčku jedině v případě, že turnaj vyhraje a Japonka nepostoupí do semifinále.

„Stát se světovou jedničkou je Petřin sen, ale vůbec o tom nemluvíme, protože ji nechci dostávat pod přílišný tlak,“ uzavřel Vaněk.

Nadal touží po dvanáctém triumfu

Už jedenáctkrát triumfoval na Roland Garros fenomenální Španěl Rafael Nadal. Letos ale jeho převaha není tak výrazná jako jindy. Získal jediný antukový titul, když minulý týden porazil ve finále v Římě Novaka Djokoviče. A právě „Djoker“ by měl být Nadalovým hlavním vyzyvatelem.



„Když je Rafa fit, je na antuce pokaždé favoritem. Nedávno byl ale zraněný a Novak má určitě šanci. To platí i o Rogerovi,“ připomněl bývalý pařížský finalista Robin Söderling, že po tříleté absenci se na Roland Garros vrací nestárnoucí Roger Federer. Hodně se také čeká od Dominica Thiema.