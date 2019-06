„Nemůžu tomu ověřit. To je víc, než jsem si kdy mohla přát,“ zajíkala se pak Anisimová. Proti bývalé světové jedničce a vyhlášené antukářce předvedla suverénní výkon a dnes se v Paříži utká s Australankou Ashleigh Bartyovou.

Náhoda? Kdepak, Anisimová už nějaký čas platí za jednu z největších nadějí amerického tenisu. Její rodiče se do USA přistěhovali z Moskvy, Amanda už se narodila v New Jersey. Tenis hraje odmalička, stejnému sportu se ostatně věnovala i její starší sestra Maria.

„Hrála tenis závodně na univerzitě, a když jsem byla malá, tak jsem chtěla dělat to samé, co ona,“ vypravovala pařížská senzace. Rodina se kvůli jejímu rozvoji přesunula na Floridu a už od patnácti let je Anisimová profesionálkou.

Poprvé na sebe pořádně upozornila loni v Indian Wells, kde senzačně vyřadila Petru Kvitovu, následně pronikla do první stovky světového žebříčku. Letos v dubnu získala svůj první titul na okruhu WTA a teď jí dělí dva zápasy od grandslamového titulu.

Smrtící údery a ledový klid

Na Roland Garros se díky svým smrtícím úderům a ledovému klidu, tak překvapivému u sedmnáctileté dámy, dokázala vypořádat s mnohem ostřílenějšími soupeřkami. „Klobouk dolů. Když mi bylo sedmnáct, nehrála jsem tu na hlavním kurtu, plácala jsem se v kvalifikacích,“ pousmála se Halepová.

Hlavu to Anisimové (snad) nezamotalo. „Žádný tenista není hotový produkt. Pořád mám před sebou spoustu práce, musím se hodně učit,“ řekla. Stane se první náctiletou vítězkou French Open od roku 1997, kdy triumfovala Iva Majoliová?