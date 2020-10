Dramatický zápas odehrála Petra Kvitová v semifinále French Open, nakonec si ale finále grandslamového turnaje zahraje Američanka Sofia Keninová. Českou hráčku porazila 6:4, 7:5.

Tenistka Petra Kvitová na turnaji v Miami | Foto: Profimedia

Kvitová šla do semifinálového utkání coby níže nasazená tenistka, když plnila roli turnajové sedmičky, zatímco Keninová byla čtyřkou. Na rozdíl od své soupeřky se však mohla pyšnit bilancí bez ztráty jediného setu, to Američanka na cestě do boje o finále ztratila čtyři sady.