Ženský tenis zná celou řadu hráček, které zazářily ve věku, kdy jejich vrstevnice teprve začínají randit. A ne vždy ty příběhy dopadly dobře. Málokdo ustojí, když se ještě coby teenager stane světovou celebritou. Tlak je neuvěřitelný.

Nejnovějším zázračným úkazem na tenisovém kolbišti je Američanka Cori „Coco“ Gauffová. Nedávno pobláznila Wimbledon, kde vyřadila mj. Venus Williamsovou a v pouhých patnácti letech postoupila až do osmifinále. S uznáním o ní hovořil třeba Roger Federer, bývalá první dáma USA Michelle Obamová o ní obdivně psala a pak se s ní nechala hrdě vyfotit.

PRVNÍ TITUL

„Před pár týdny mě nikdo neznal a teď… Je to šílené,“ smála se Gauffová. Okamžitě se o ní začalo mluvit jako o budoucí grandslamové šampionce, jako o „nové Sereně“. To by položilo skoro každého, tahle slečna si ale z globální pozornosti zřejmě nic nedělá.

Když minulý týden startovala na domácí půdě ve Washingtonu (už v kvalifikaci jí přišlo fandit tři tisíce lidí), kdekdo čekal, že jí zájem médií i fanoušků uškodí.

Nestalo se. Ve dvouhře sice Gauffová brzy vypadla, náladu si ale spravila titulem v deblu. „Znamená to pro mě strašně moc. Samozřejmě jsem se chtěla předvést lépe v singlu, ale miluju soutěžení jako takové, takže je jedno, jestli jde o dvouhru, nebo čtyřhru. Chci vždycky vyhrát,“ povídala pak vycházející hvězdička. Brzy ji čeká ještě větší nálož: organizátoři US Open jsou odhodláni protlačit ji na divokou kartu do hlavního turnaje.

Důvod je nasnadě, Amerika je Gauffovou očarovaná. Roste sledovanost, rostou zisky. Zároveň to ale rozproudilo diskusi o tom, nakolik zdravé je pro sportovce dostat se do centra pozornosti už v tak mladém věku.

RODIČE BÝVAJÍ PROBLÉM

Číhá tu řada rizik, obzvlášť když ambiciózní rodiče tlačí svou ratolest vzhůru násilně. „Je smutné, že to, co rodiče očekávají od sportování svých dětí, je často v extrémním rozporu s tím, co děti opravdu chtějí,“ řekl pro list The New York Times Charles Popkin, lékařský expert z Columbia University.

Podle něj je hlavním zlem přílišný důraz na výsledky a příliš časná specializace na jediný sport. To pak může vést jak k psychickým problémům a vyhoření, tak k častým zraněním v pozdějším věku.

Gauffové snad podobný osud nehrozí. Oba její rodiče aktivně sportovali a malou Coco nechali hrát i basketbal a věnovat se atletice.

Její nebývalý tenisový talent ale všechno přebil. Rodiče nakonec opustili svá zaměstnání a veškeré úsilí věnovali sportovní budoucnosti své dcery. „Hned, jak jsem ji poprvé uviděl, ohromilo mě její odhodlání, atletičnost a bojovný duch. Když se na mě podívala a řekla, že chce být světovou jedničkou, nezbývalo mi než jí to věřit,“ popsal Patrick Mouratoglou, kouč Sereny Williamsové, v jehož akademii Gauffová trénovala od deseti let.

Rodiče však nadějnou tenistku vedli i k jiným aspektům života, nevynechávali ani náboženskou výchovu. Coco se před každým zápasem modlí: ne kvůli vítězství, ale aby se jí ani soupeřce na kurtu nepřihodilo nic zlého.

Možná i díky téhle duchovní výbavě zatím dokázala ustát nenadálý vzestup mezi sportovní ikony.

Co myslíte: kdy asi vyhraje svůj první seniorský grandslam?