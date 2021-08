„No jo, to by byl docela problém,“ děsí se devětadvacetiletá lounská rodačka. „Nikdy jsem nebyla na trenérovi závislá, ale na grandslamu prostě být musí,“ má jasno.

V čem je problém? Německý kouč světové čtyřky Sascha Bajin stále neobdržel víza do USA. Chyběl už v Miami, nyní není v Cincinnati a není jisté, že stihne turnaj ve Flushing Meadows.

„Jak byla loni pandemie, tak neopustil Ameriku. Měl zůstat maximálně šest měsíců a on zůstal déle a teď mu nechtějí dát víza,“ vysvětlila Plíšková v Cincinnati, když se jí novináři ptali, proč její trenér na rozdíl od minulého týdne chybí v hledišti.

V Montrealu dovedl Bajin Plíškovu do finále, ale z Kanady musel místo to USA zamířit zpátky do Německa. „Dřív se dalo vízum získat kdekoli, ale teď za covidu se musí dělat jenom v rodné zemi, proto je v Mnichově a snaží se to řešit. Vypadá ale špatně, jestli stihne US Open,“ zamračila se.

Bajinův přínos si Plíšková od začátku spolupráce velmi pochvaluje. „Jedna věc je, že mi dodává hodně sebevědomí a klidu, a další věc je tréninkový týden a servis okolo, který mi dělá neskutečný. Proto se mi taky začalo dařit,“ vypočítala.

Na turnaji v Cincinnati, kde je s fyzioterapeutem a kondičním trenérem, zvládla dvě utkání a postoupila do čtvrtfinále. „Naštěstí jsem teď vyhrála pár zápasů i bez něj, to mi trošku pomůže,“ věří Plíšková, že případně dokáže US Open zvládnout i s trenérem na dálku.

Plíšková si bez Bajina připsala dokonce i jeden unikát. V Ohiu zdolala Američanku Jessicu Pegualovou, které podlehla ve všech čtyřech předchozích zápasech. Přitom prohrávala 1:4 a 0:5. „Je to neskutečný pocit, asi nejlepší tenhle rok,“ smála se Plíšková, která v Cincinnati v roce 2016 získala titul. Letos na turnajový triumf zatím čeká.

Plíšková je ráda, že v Cincinnati už nejsou hráčky v „bublině“. „Mám pocit, že to je normální turnaj jako dřív,“ těší Plíškovou. Tenisté se můžou fotit i se podepisovat fanouškům a mají v šatnách vlastní skříňku. „Kterou nemusíme vyklízet. Můžeme kamkoliv. Máme svobodu,“ dodala.