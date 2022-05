3) Emotivní loučení tenisového mušketýra

Francouzský hrdina Jo-Wilfried Tsonga se s kariérou rozloučil před domácími fanoušky.Zdroj: ČTK/ABACA/Zabulon Laurent/ABACA

Lepší loučení s fenomenální kariérou si snad ani nemohl přát. Jeho poslední zápas mezi tenisovou elitou sledoval zaplněný dvorec Philippa Chatriera a svému domácímu hrdinovi připravil zážitek na celý život. Dnes už hrající legenda Jo-Wilfried Tsonga svůj 1002. zápas na okruhu ATP sice prohrál, ale to, co se v aréně odehrávalo, se navždy zapíše do historie pařížského grandslamu. Této rozlučce už scházelo asi jen jediné: aby sedmatřicetiletý Francouz duel s Casperem Ruudem prostě vyhrál.

Od pravdy nebyl vůbec daleko, ale na norského favorita to nakonec nestačilo. Celý zápas však Tsonga prožil jako v pohádce. V ochozech se zpívalo, tancovalo, každý vyhraný míč domácího hrdiny doprovázel neuvěřitelný hluk natěšených fanoušků. A když ke ve čtvrtém setu sebral soupeři jedno z jeho podání a šel si na chvíli odpočinout na lavičku, centrálním dvorcem se rozléhala slova francouzské národní hymny. Oba aktéři zápasu měli husí kůži, publikum si zrovna užívalo zřejmě nejsilnější okamžik letošního grandslamu.

Ke vší smůle si Tsonga na sklonku čtvrté sady poranil rameno a závěrečný tiebreak tak odehrál pouze symbolicky. Se slzami v očích a za nekončícího potlesku patnácti tisíc lidí ve stoje. Před posledním míčkem utkání dokonce obešel celý kurt, aby poděkoval všem za to, co mu na úplný závěr kariéry připravili. Emoce, poslední políbení antuky, a to nejkrásnější sbohem, které si jenom mohl přát. „Merci beaucoup, Jo!“