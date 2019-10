Hlavně peníze. Právě příslib obřích sponzorských příspěvků vedl k tomu, že WTA přiklepla závěrečný turnaj sezony Šen-čenu. Tenistky budou usilovat o rekordní odměny ve výši 14 milionů dolarů (přes 320 milionů korun). Takovým prize money se nemůže pochlubit ani mužský Turnaj mistrů. „Je příjemné vědět, že máme větší dotaci na Masters než chlapi,“ podotkla Petra Kvitová, jedna ze dvou českých zástupkyň ve dvouhře. „Nebudu říkat, že se mi to nelíbí, protože se to líbí asi každému,“ dodala Karolína Plíšková.

Los rozdělil tenistky do dvou základních skupin (viz infobox). Plíšková s Kvitovou na sebe na rozdíl od loňska nenarazí. Začíná se v neděli: Kvitová se utká s Naomi Ósakaovou, o den později změří Plíšková síly s obhájkyní titulu Elinou Svitolinovou.

Los Turnaje mistryň v Šen-čenu



DVOUHRA:



Červená skupina: Ashleigh Bartyová (1-Aus.), Naomi Ósakaová (3-Jap.), Petra Kvitová (6-ČR), Belinda Bencicová (7-Švýc.).



Fialová skupina: Karolína Plíšková (2-ČR), Simona Halepová (4-Rum.), Bianca Andreescuová (5-Kan.), Elina Svitolinová (8-Ukr.).



ČTYŘHRA:



Červená skupina: Mertensová, Sabalenková (1-Bel./Ukr.), Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.), Jüng-žan, Chao-čching (5-Tchaj.), Grönefeldová, Schuursová (8-Něm./Niz.).



Fialová skupina: Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj.), Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./ Čína), Krejčíková, Siniaková (6-ČR), Stosurová, Čang Šuaj (7-Aus./Čína).

„Je to turnaj za odměnu. Ale nejedu si to tam jen užít, chci hrát dobrý tenis. Stát se může cokoli,“ řekla Kvitová, která se turnaje zúčastní už posedmé. V roce 2011 při svém debutu dokonce triumfovala, to se hrálo ještě v Istanbulu. „Už jsem matadorka,“ usmála se.



Má za sebou komplikovanou sezonu. První polovina jí vyšla na jedničku, pak ale přišly vleklé trable se zraněnou rukou. Teď je prý (skoro) fit. „Když hraju delší zápasy, tak ruka trochu natéká a bolí, ale není to nic hrozného. Zlepšuje se to,“ prozradila Kvitová.

To výsledky Plíškové byly letos opět velmi vyrovnané, v tom je její největší síla. Získala čtyři singlové tituly, nejvíc na okruhu. V Šen-čenu je nasazená dvojka. „Věřím, že to může vyjít, ale favoritkou je v podstatě každá z nás,“ dodala.



Další tři Češky se představí ve čtyřhře: loňské finalistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková a také Barbora Strýcová, která hraje se Sie Šu--wej z Tchaj-wanu.