„Motivace mi zatím neschází. Pořád se chci zlepšovat, tenis mě pořád baví,“ ubezpečovala třicátnice Kvitová před startem sezony.

Na Australian Open ovšem vypadla brzy: už ve druhém kole nestačila na Rumunku Cirsteaovou a po zápase přiznala, že podobné prohry nese hůř než kdysi před lety. Nebo spíš jinak.

Horská dráha

„Vím, že už toho nemám zas tolik před sebou, možná mě to kvůli tomu mrzí o to víc,“ poznamenala česká tenistka po prohře ve třech setech. Do smutných slov ihned přikápla trochu pro ni tak typického optimismu: „Nezbývá mi, než koukat dopředu. Doufám, že teď budu mít větší chuť se zmáčknout.“

Trocha historie? Ostřílená Češka hrála hlavní soutěž melbournského grandslamu poprvé v roce 2009 jako teenagerka. Letos se u protinožců představila podvanácté (a to v roce 2017 jeden ročník vynechala kvůli léčbě ruky pořezané při přepadení). Ve druhém kole vypadla počtvrté, třikrát skončila hned po prvním mači.

„Byla to jízda jako na horské dráze,“ hodnotila Kvitová svůj nevyrovnaný výkon (4:6, 6:1, 1:6) proti Cirsteaové.

Podobnými slovy lze nazvat i celou její kariéru. Výšiny zdobené prestižními tituly a poctami vroubí množství výpadků. A to i v tenisově „pokročilejším“ věku.

Mladá konkurence

Vždyť v roce 2019, rok po vypadnutí v prvním kole, hrála na Australian Open finále. Loni dokázala přes všechny nesnáze koronavirového běsnění postoupit až do semifinále Roland Garros, byť nikdy nepatřila mezi vyhlášené antukářky.

Rozhodně se tak nedá vyloučit, že i po třicítce zaútočí na svůj třetí grandslamový titul. Sil má dost, zkušeností na rozdávání.

Jiná věc je, že nastupující generace postrádá sentiment. V uplynulých dvou letech vyhrávaly grandslamy převážně hráčky kolem dvaceti let. Ale třeba Simona Halepová předloni ukázala, že ani starší tenistky nejsou bez šancí. Možné je vše.

„Chci hrát, dokud mě to bude bavit,“ hlásí Kvitová.

Kariéra Petry Kvitové v kostce

• 2 grandslamy (Wimbledon 2011 a 2014)37 účastí ve finále

• 27 titulů

• přes 700 000 000 korun na odměnách

• 6 titulů ve Fed Cupu

• leden 2009 (Hobart): první finále i titul na WTA

• duben 2019 (Stuttgart): (zatím) poslední titul na WTA

• Zajímavost: v desetiletí 2010–2020 získala Petra Kvitová na okruhu WTA 46 385 bodů, nejvíc ze všech tenistek s výjimkou nedostižné Sereny Williamsové (66 308 bodů za zmíněné období).