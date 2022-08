Finále v mém věku? Záleží na tom, jak se vyspím, smála se rozjetá Kvitová

Kvitová, která ovládla londýnský grandslam v letech 2011 a 2014, začala s Vaňkem spolupracovat v roce 2016. Pro čtyřiačtyřicetiletého kouče to bude druhé manželství. Z předchozího svazku s někdejší tenistkou Markétou Kochtovou má dva syny.

Kvitová se nyní připravuje na pondělní start US Open v New Yorku. Dobrou formu před závěrečným grandslamem sezony ukázala minulý týden v Cincinnati, kde postoupila do finále.