„Cítím se skvěle, odehrála jsem ten zápas velmi dobře,“ pochvalovala si česká tenistka po přesvědčivém vítězství 6:1 a 6:2 nad Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou. Celý mač trval pouhou hodinku, tedy jen o málo déle než druhý set v předchozím zápase Kvitové. „Byl to ode mě mnohem lepší výkon než ve druhém kole,“ oddechla si.

Teď se raduje z toho, že na rozdíl od většiny Češek má jistou účast i ve druhém týdnu úvodního grandslamu sezony, zároveň ale tuší, že už jde do tuhého. Dá se čekat, že hned její nedělní soupeřka ji pořádně prověří: Kvitová se utká s třiadvacátou tenistkou světa Marií Sakkariovou. Fyzicky mimořádně připravená hráčka zatím na turnaji neztratila ani set.

„Naposledy jsem s ní prohrála, teď mám šanci na odvetu. Na grandslamu jsou ty zápasy vždycky jiné,“ připomněla Kvitová, že loni se s Sakkariovou utkala hned třikrát. V Miami ji porazila, v Římě na antuce vzdala kvůli zranění, v Cincinnati zvítězila Sakkariová.

Ta ve třetím kole vyřadila Američanku Madison Keysovou a poprvé v kariéře se na grandslamu dostala tak daleko. „Když jsem viděl její duel s Keysovou, pochybuji, že tu je rychlejší tenistka než Sakkariová. Kromě toho, že je tak rychlá, je i velmi silná a hraje tvrdé údery. Pro Kvitovou to bude velmi nebezpečný mač,“ míní expert Eurosportu Mats Wilander.

Šance Kvitové utěšeně rostou

Sedminásobný grandslamový vítěz nemohl přehlédnout, co je hlavní předností řecké válečnice: její fyzická nabušenost. „Ale pozor, Kvitová je nyní víc fit než dřív, je to znát na jejím lepším pohybu na kurtu,“ podotkl Wilander. A pro dvojnásobnou wimbledonskou šampionku mluví i další věci. „Má zkušenosti, které Sakkariové scházejí. Umí hrát chytřeji a je silnější mentálně,“ vypočítal slavný Švéd.

"Cocománie“ pokračuje i v Melbourne

Pořád jí je teprve patnáct let. Tenistka Coco Gauffová, která poprvé okouzlila svět senzačním postupem do osmifinále loňského Wimbledonu, znovu předvádí svou výjimečnost. Mladičká Američanka totiž ve 3. kole Australian Open vyřadila obhájkyni titulu Naomi Ósakaovou 6:3 a 6:4. Už je jisté, že pronikne do první padesátky žebříčku WTA, přitom kvůli útlému věku smí hrát jen omezený počet turnajů mezi profesionálkami.



„Předloni jsem tu v juniorkách prohrála v prvním kole. A teď jsem tady, to je šílené,“ řekla Gauffová po zápase, načež se jako správná teenagerka začala shánět po selfie s legendárním Rodem Laverem. „Potřebuju ho na Instagram,“ svěřila se.



Kromě Ósakaové už na turnaji skončily i další dvě bývalé šampionky. Sedminásobná vítězka Serena Williamsová překvapivě prohrála ve třech setech s Číňankou Wang Čchiang, a znovu se tak nedočká vysněného rekordního 24. grandslamu. Dánka Caroline Wozniacká nestačila na Tunisanku Ons Džabúrovou: šlo o poslední duel její kariéry.

Předpokládaných uchazeček o titul z Australian Open postupně ubývá a šance Kvitové na její třetí grandslamový triumf utěšeně rostou. Sama hráčka to raději nekomentuje a jen se chystá na nejbližší zápas, experti jí však dávají slušnou šanci.

„Cítím z ní správnou energii, vypadá pozitivně. Libí se mi, že se nedívá příliš daleko, protože jako grandslamová vítězka ví, jaký tlak to přináší,“ řekla pro Eurosport bývalý světová jednička Justine Heninová. A její kolega Wilander dodává: „Lidé o Petře moc nemluvili, protože její výsledky na velkých turnajích jsou tak nekonzistentní. Loni tu ovšem byla ve finále a já se přiznám, že od ní čekám, že vyhraje další major.“